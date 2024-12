W tym roku Telewizja Polska ponownie zorganizuje imprezę sylwestrową. Tym razem nie odbędzie się ona w Zakopanem, a na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Co jakiś czas do mediów przedostają się informacje o kolejnych gwiazdach, które wystąpią na scenie. Lista jest dość długa, a wśród polskich zespołów i wokalistów usłyszymy też zagranicznych artystów. Do tej pory jednak nie wiadomo było, kto poprowadzi show. We wtorkowym wydaniu "Pytania na śniadanie" padły nazwiska.

To on poprowadzi Sylwester z Dwójką. Nie wszyscy prezenterzy będą zadowoleni

Nazwiska prowadzących Sylwestra z Dwójką niemal do ostatniej chwili były trzymane w tajemnicy. Tradycyjnie już TVP postanowiła ogłosić swoje gwiazdy wieczoru oraz gospodarzy koncertu podczas "Pytania na śniadanie". W rolę prowadzących wcielą się dobrze znani Anna Lewandowska, Michalina Sosna, Marta Surnik, Błażej Stencel, Krystyna Sokołowska, Filip Antonowicz.

Lecz jeden wybór może zaskakiwać. Na scenie konferansjerem wieczoru będzie także Piotr Kupicha, który także wystąpi na scenie ze swoim zespołem Feel. Z pewnością nie jest to dobra wiadomość dla niektórych prezenterów, którzy mieli chrapkę na fuchę w sylwestra.

Gwiazdy Sylwestra z Dwójką. Plejada polskich artystów

Jak zapowiadała TVP, na scenie rozbrzmi muzyka od lat 70. do teraźniejszych. Dobór gwiazd rzeczywiście sugeruje, że ma być coś dla starszych i dla młodszych. Na scenie w Chorzowie wystąpią: Andrzej Piaseczny, Tatiana Okupnik, Michał Wiśniewski, Majka Jeżowska, Małgorzata Ostrowska, zespół Piersi, Wilki, Jacek Stachursky, Staszek Karpiel-Bułecka oraz Papa D. Ale to nie wszystko. Do nieco młodszej publiczności wybrano takich artystów jak Michał Szpak, zespół Afromental, Lanberry, Blanka, Sara James, zespół LemOn, Sarsa, Kamil Bednarek. Na scenę Sylwestra z Dwójką ściągnięto również Tribbsa, kompozytora, producenta muzycznego i DJ-a, a także znaną z Youtuba Wersow, która ostatnimi czasy zajmuje się śpiewaniem. Wystąpi także kilkoro artystów znanych z popularnych talent show. Wśród nich usłyszymy Kubę Szmajkowskiego, Filipa Lato, Carlę Fernandez, Sonię Maselik i Emo.

Gwiazdy Sylwestra z Dwójką. Kto z zagranicy?

Jak zawsze wystąpi także kilka osób z zagranicy. Na Sylwestrze z Dwójką pojawią się znani głównie z końca lat 90. i początków 2000 - DJ Bobo i Loona. Wystąpi także znany z hitu "Hey Baby" DJ Otzi. Zaśpiewają także słynni Włosi z The Kolors z piosenką "Italodisco". Koncert będzie można oglądać na żywo 31 grudnia o godzinie 20:00 w TVP2 oraz na TVP VOD.