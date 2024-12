W 758. odcinku ''Milionerów'' na fotelu obok Huberta Urbańskiego usiadła Katarzyna Mnich, która zajmuje się badaniem wzroku i jego laserową korekcją. Kobieta szybko odpowiedziała na pierwsze pytanie, ale z drugim już tak łatwo nie było.

"Milionerzy. "Madagaskar to jeden z głównych producentów..."

Hubert Urbański odczytał pytanie i podał cztery możliwe odpowiedzi. "Madagaskar to jeden z głównych producentów..."

A. soli

B. Czosnku

C. wasabi

D. wanilii

- Hmmm... Madagaskar. Nie byłam tam, ale chciałam - zaczęła pani Katarzyna. - Cóż oni robią? Cóż oni mogą robić? Odpowiedź "C" bym odrzuciła. Czosnek też mi się nie wydaje - zastanawiała się na głos. Ostatecznie po chwili namysłu postanowiła zaryzykować i zaznaczyć odpowiedź "D" - wanilię. Intuicja tym razem nie zawiodła. Pani Katarzyna zgarnęła tysiąc złotych, ale musiała przerwać grę, ponieważ jej czas się skończył. Jak poradzi sobie z kolejnymi pytaniami? O tym przekonamy się w kolejnym odcinku. Tymczasem dajcie znać, czy znaliście odpowiedź na to pytanie w naszej sondzie na końcu artykułu. PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Pięć lat temu wygrała milion, dziś wygląda zupełnie inaczej. "Dieta i sport"

"Milionerzy". Ciekawe pytania z innych odcinków. Jedno wywołało sporo kontrowersji

W 762. odcinku "Milionerów" pan Kamil poległ na pytaniu za 125 tys. zł. dotyczącym literatury. Nie pomogły nawet studia kulturoznawcze. Sporo emocji wzbudziło "młodzieżowe" pytanie z odcinka 759. "Gdzie bambik zapłaci v-dolcami za skiny?" - dopytywał Hubert Urbański. Siedząca na fotelu obok pani Katarzyna zdębiała. Po dłuższym namyśle zdecydowała się zaznaczyć odpowiedź "w Fortnite". Na szczęście była to właściwa opcja. Samo pytanie wzbudziło w sieci sporo kontrowersji. Pod materiałami na Facebooku internauci wyrazili swoje oburzenie. "Czy to jest quiz dla 12-latków?", "Litości...", "W teleturniejach powinien być nakaz używania tylko polskich słów oraz wyrażeń. Przecież nie każdy musi znać języki i wyrazy obcojęzyczne", "Że co???", "Pogubiłem się w tych pytaniach" - czytamy.