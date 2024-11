Uczestnik show TVP dostanie norweską emeryturę. Kwota robi wrażenie

Dariusz Kosiec był jednym z uczestników piątej edycji matrymonialnego show TVP "Sanatorium miłości". Mężczyzna zachwycił widzów otwartością oraz charyzmą. Ostatecznie Dariusz nie znalazł miłości przed kamerami, ale los uśmiechnął się do niego po zakończeniu formatu. Zakochał się w Jolancie Kowal, z którą jakiś czas temu stanął na ślubnym kobiercu. Mężczyzna na co dzień pracuje w Norwegii. Właśnie dlatego jego emerytura będzie wyższa niż w Polsce.

"Sanatorium miłości". Dariusz Kosiec jest kierowcą autobusu. "Jeżeli chodzi o powrót do Polski..."

Dariusz pracuje jako kierowca autobusu w Norwegii. Z ukochaną widują się co jakiś czas, ponieważ Jolanta jest położną w szpitalu w Inowrocławiu. Mężczyzna myśli już jednak o powrocie do kraju oraz przejściu na emeryturę. Wyjawił, jaki ma plan. "Jeżeli chodzi o powrót do Polski, powiem tak: w Norwegii przysługuje mi wcześniejsza emerytura już w wieku 62 lat z racji wykonywanego zawodu, jakim jest kierowca autobusów. Nie ukrywam, że wolałbym pracować do 65. roku życia, ponieważ wtedy otrzymam wyższą emeryturę. Za krajem oczywiście bardzo tęsknię" - powiedział Dariusz w rozmowie z "Faktem".

"Sanatorium miłości". Ile wyniesie emerytura Dariusza? Tabloid wyliczył

Chociaż Dariusz nie wyjawił, ile konkretnie wyniesie jego emerytura, to "Fakt" podał przybliżoną kwotę minimalnego świadczenia uczestnika "Sanatorium miłości". "Wysokość minimalnej emerytury w Norwegii jest wyliczana proporcjonalnie do liczby przepracowanych przez nas lat. Jej orientacyjna aktualna wysokość to 157 171 norweskich koron (NOK), czyli ok. 68 628 zł brutto rocznie. Warto jednak pamiętać, że jest to jedynie kwota orientacyjna, a wartość naszego świadczenia zależeć będzie od indywidualnej kalkulacji" - czytamy. To oznacza, że Dariusz prawdopodobnie będzie mógł liczyć na kwotę 5 719 złotych brutto miesięcznie lub wyższą. Przypomnijmy, że w Polsce minimalna emerytura wynosi 1780,96 złotych brutto.