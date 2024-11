Program "Rolnik szuka żony" pomógł znaleźć miłość wielu bohaterom. Ci, którym nie powiodło się w show, zazwyczaj znajdowali swoją drugą połówkę krótko po jego zakończeniu. Tak zdarzyło się w przypadku Moniki z siódmej edycji hitu TVP. Kandydatka Macieja przekazała ostatnio radosną nowinę.

"Rolnik szuka żony". Monika ogłosiła radosne wieści. "Dwa lata różnicy"

Monika wzięła udział w siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Choć początkowo była faworytką Macieja, ostatecznie wybrał on Ilonę. Ich związek nie dotrwał jednak do finału. Monika nie musiała jednak długo czekać na miłość. Wkrótce po zakończeniu zdjęć do show spotkała swojego obecnego ukochanego, z którym do dziś tworzy rodzinę. W 2022 roku na świat przyszła ich pierwsza córka. Teraz kandydatka Macieja spodziewa się kolejnego dziecka. Radosne wieści przekazała za pośrednictwem Instagrama.

Dwa lata różnicy

- napisała pod fotografią, na której pozuje z całą rodziną. Zdjęcie znajdziecie w naszej galerii. Monika nie zdradziła na razie, czy spodziewa się chłopca czy kolejnej dziewczynki. W komentarzach pod postem posypały się gratulacje od obserwatorów uczestniczki hitu TVP. Kandydatce Macieja powinszowała też Joanna Osypowicz, która wystąpiła w ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony" i sama jest mamą dwuletniej Antosi.

