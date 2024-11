Za chwilę finał jedenastej edycji programu "Rolnik szuka żony". Wszystko wskazuje na to, że stacja TVP wyemituje ten odcinek już 1 grudnia. Widzowie z niecierpliwością czekają na spotkanie uczestników z Martą Manowską i dowiedzenie się, jak dalej potoczyły się ich los. Będziecie oglądać? Tymczasem Manowska nie zwalnia tempa i udostępniła w sieci zdjęcia z planu kolejnej produkcji. Prezenterka nie ucierpiała w trakcie rewolucji na Woronicza, która miała miejsce po wyborach i w przeciwieństwie do jej koleżanek i kolegów ze stacji udało się jej zachować dotychczasowe stanowiska.

REKLAMA

Zobacz wideo

Marta Manowska realizuje kolejny projekt. Premiera "The Voice Senior" już w styczniu

Marta Manowska nie narzeka na brak zajęć. Naczelna prezenterka TVP właśnie poinformowała o kolejnym programie, który jest w trakcie realizacji. Tym razem mowa o "The Voice Senior". Manowska opublikowała w sieci zdjęcia z szóstego sezonu, który podobnie jak "Sanatorium miłości" pojawi się na antenie w nowym roku. Prezenterka podziękowała także swoim współpracownikom. Będziecie oglądać nową odsłonę programu?

Widzimy się w Dwójce już od stycznia. Szósta, piękna odsłona naszego ukochanego "The Voice Senior". Dziękuję przecudnym bohaterom. Mam poczucie, że w końcu mieliśmy czas na stworzenie relacji

- zaczęła prezenterka. W dalszej części wpisu podziękowała osobom, z którymi współtworzyła program. "Dziękuję całej ekipie, mojemu współprowadzącemu Robertowi Stockingerowi. Wszystkim zaangażowanym w to, żeby ten program był tak pięknie wzruszający i energetyczny. Do zobaczenia na antenie!" - podsumowała. W sekcji komentarzy odezwał się prezenter "The Voice Senior" Robert Stockinger. "Marta, to ja dziękuję. Ale było super" - dodała.

Marta Manowska ogłosiła radosne wieści. Ulubione show widzów wraca na antenę

Na początku października Marta Manowska poinformowała, że zakończono zdjęcia do nowej edycji "Sanatorium miłości". Siódma odsłona show pojawi się na antenie po nowym roku, więc fani formatu już mogą zaczynać wielkie odliczanie. Tym razem w program zrealizowano w nieco odmienionej wersji. Matrymonialne show TVP kręcono na Mazurach, a dokładniej w Mikołajkach. Przed uczestnikami postawiono jeszcze więcej wyzwań. Bohaterowie programu będą musieli wykazać się nie tylko sprawnością fizyczną, ale także odpornością na stres. Więcej przeczytasz tutaj: "Sanatorium miłości" zakończyło zdjęcia. Produkcja zrobiła rewolucję w programie