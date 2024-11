Czy jest wśród nas ktoś, kto nigdy nie usłyszał o takiej postaci jak Shrek? Przygody ogra i jego paczki stały się kultowe, a mimo że premiera pierwszej części miała miejsce w 2001 roku, do dziś wielu z sentymentem ogląda tę produkcję. I choć "Shreka" oglądano już tyle razy, nie zwrócono uwagi na pewien szczegół. Twórcy postanowili puścić do widza oko.

REKLAMA

Zobacz wideo Paulina Krupińska wspomina o telewizyjnych wpadkach

Internauta odkrył szczegół w "Shreku". Widzieliście tę twarz?

W całej historii zaprezentowanej przez internautę na TikToku skupiamy się na pierwszej odsłonie przygód Shreka. W pewnym momencie ogr w towarzystwie gadatliwego Osła wybiera się do Duloc, by spotkać się z Lordem Farquaadem. Tuż przed bramami zamku nikogo nie spotykają i panuje dziwna cisza. Duet bohaterów zauważa osobę przebraną za władcę. Na widok ogra mieszkaniec Duloc zaczyna uciekać. Shrek przepycha się przez barierki, by porozmawiać z uciekinierem. Ten uderza jednak głową w mur i mdleje. Wtedy możemy zauważyć budkę - najpewniej ochroniarza. W odbiciu możemy zobaczyć... damską twarz! Tak, jakby ktoś wkleił tam zdjęcie pewnej blondynki z okularami przeciwsłonecznymi na głowie. "To jest realizatorka, po prostu odbija się w szybie" - śmiali się internauci. Ujęcie, o którym mowa znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Pikantna scena z Lordem Farquaadem. A pamiętacie te misie?

W pierwszej części przygód Shreka Lord Farquaad poszukuje ukochanej, by móc oficjalnie zostać królem Duloc. Magiczne lustro pokazuje mu kandydatki na żonę. W pewnym momencie bohater dostrzega tam Fionę, na której skupia uwagę. W pewnym momencie kołdra, pod którą znajdowała się Faruquuad, zaczęła się... wybrzuszać. Chwilę później na jego twarzy widać zawstydzenie i zmieszanie. Widzowie byli zszokowani, gdy zorientowali się, co faktycznie oznacza ta scena.

Wierni fani połączyli również kropki w przypadku rodziny misiów, która została uwięziona w klatkach przez niedoszłego króla Duloc. Po czasie na ekranie przy ognisku pojawiają się wyłącznie tata z synem. Gdzie podziała się mama, która charakteryzowała się różową kokardką na głowie? Jak się okazuje przy okazji ujęcia z sypialni Lorda Farquaada, bohater zrobił sobie z niej... dywan.