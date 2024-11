Wróżka Bezzebuszka powoli wyrasta na jedną z popularniejszych plotkowych ekspertek. To ona przewidziała zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA, a wkrótce okaże się też czy udało jej się wytypować zwycięzcę prawyborów w Koalicji Obywatelskiej. Tym razem postanowiliśmy zapytać tarocistkę i ezoteryczkę o bardziej rozrywkową kwestię. Zgodziła się postawić karty w kwestii finału "Tańca z gwiazdami".

REKLAMA

Zobacz wideo Kubicka gorzko o "TzG"

Finał "Tańca z gwiazdami". Wróżka Bezzębuszka wie, kto wygra Kryształową Kulę

Wróżka Bezzebuszka już wcześniej podkreślała, że tarot nie jest wyrocznią i trzeba do tego podchodzić z dużą dozą dystansu. Mimo to wyznała Plotkowi, co podpowiedziały jej karty. Okazuje się, że w finale "Tańca z gwiazdami" możemy być zaskoczeni. - Wynik będzie niespodziewany. Wszyscy będą się spodziewać, że wygra jedna para, a na sam koniec okaże się, że jednak wygrała inna. To będzie niespodziewane, będzie to para, na którą nikt tak naprawdę nie stawiał, że wygrają - powiedziała Wróżka Bezzebuszka w rozmowie z Plotkiem. n- Pary będą szły łeb w łeb. Mamy całkiem wyrównany pojedynek taneczny, w związku z tym noty będą bardzo bliskie sobie. Oceny jurorów będą plasowały się na poziomie od 37 punktów wzwyż - dodała. Na tym jednak nie koniec.

Najważniejsza jednak jest dwójka kielichów - ona przesądza wynik na korzyść tej pary, która uzyskała najwyższą sympatię nie jury, lecz widowni. Podejrzewam, że to będzie Julia Żugaj. To jest influencerka, więc ona siłą rzeczy bardziej wychodzi do ludzi niż aktorka czy aktor. Ona bardziej się komunikuje z ludźmi. Większą relację ma, podejrzewam bliższą niż pozostała dwójka. W związku z tym, jak na moje to Żugaj wygra. Niespodziewanie okaże się, że jednak oni

- powiedziała.

Julia Żugaj w 'Tańcu z gwiazdami' KAPIF.pl / KAPIF.pl

"Taniec z gwiazdami". Plotki o rzekomym romansie Macieja Zakościelnego i Janickiej

W ostatnim czasie jak grzyby po deszczu mnożą się plotki na temat rzekomego romansu na planie "Tańca z Gwiazdami". Padło na Zakościelnego i Janicką, którzy swoimi zmysłowymi choreografiami rozbudzają emocje wśród fanów programu. Zauważył to Tomasz Wygoda. Juror podzielił się swoimi spostrzeżeniami w rozmowie z Kozaczkiem. - Nie wiem, w jakich Maciej relacjach osobistych jest do tej pory i czy tam może mu to coś zmienić, ale niewątpliwie widać, że czują się bardzo dobrze. Oj widać, widać… To wszystko widać, każdy to widzi, to co będziemy ukrywać - mówił. A wy, jak myślicie? Coś może być na rzeczy?