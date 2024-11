Tomson i Baron to prawdziwi wyjadacze show "The Voice of Poland". Muzycy Afromental są trenerami, których najczęściej mieliśmy okazję oglądać w programie. Mają imponujący staż. Najnowsza edycja jest już 13., w której biorą udział. Występy uczestników nadawane są na żywo, a jak wiadomo, tego typu formuła rządzi się swoimi prawami i łatwo o wpadki. Chociaż Baron jest już doskonale obyty w emisji programów realizowanych na żywo, to i jemu zdarzają się wtopy. Przez pomyłkę uśmiercił jednego z popularnych muzyków.

"The Voice of Poland". Baron zaliczył wpadkę. "Ja tak powiedziałem?"

Wraz z jesienną ramówką stacji TVP na antenę powrócił program "The Voice of Poland". Aleksander Baron jest jednym z najbardziej lubianych trenerów. W jednym z ostatnich odcinków dał się ponieść emocjom i zaliczył niezręczną wpadkę. Do zdarzenia doszło podczas oceny występu Mikołaja z drużyny Michała Szpaka.

Baron rozpływał się nad zdolnościami uczestnika. - Masz niesamowitą łatwość i śpiewność w przechodzeniu z normalnego rejestru w falsety - u ciebie to jak kolejny dźwięk do zaśpiewania, a wymaga to techniki. To, co Tomuś przed chwilą powiedział - masz taką swobodę i wywalone na tej scenie. Wiem, ile cię to kosztuje stresu. Wiem, że chcesz wypaść, jak najlepiej - powiedział. W dalszej części wypowiedzi Baron wspomniał jednego ze światowej sławy muzyków i przez pomyłkę go uśmiercił.

Ta piosenka, mimo że jest łatwa i lekka, to do najłatwiejszych do zaśpiewania nie należy, chociażby ze względu na falsety. Szacunek do Eltona Johna świętej pamięci. Nie dość, że nadałeś temu swoją jakość... Czemu się uśmiechasz... Co?

- wypalił Baron. Na te słowa od razu zareagował Michał Szpak. - Świętej pamięci? - dopytał zdziwiony. Reakcja Barona była natychmiastowa.

Ja tak powiedziałem? Niemożliwe (...) Przepraszam za Eltona Johna

- podsumował zmieszany.

