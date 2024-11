Sobotni wieczór upłynie pod znakiem finału Eurowizji Junior. Polska ma swoje sukcesy w tym konkursie, bo przed laty wygrały go już Roxie Węgiel i Viki Gabor. To zresztą przyczyniło się do rozwoju ich młodocianych karier, co umiejętnie wykorzystały. Teraz o dobre miejsce dla Polski walczy Dominik Arim. To laureat eurowizyjnego wydania "Szansy na sukces", który w Madrycie wykona piosenkę "All Together". Na miejscu są już akredytowani dziennikarze, a wśród nich reporter "Pytania na śniadanie" Grzegorz Dobek. Jak ocenia polskie szanse?

REKLAMA

Zobacz wideo zSzkoła była traumatyczna dla Szpaka? Wrócił do wspomnień

Dobek widział polską próbę na Eurowizji Junior. "Wyróżnia się na tle innych"

Dominik Arim ma 11 lat i dał się poznać widzom jako uczestnik siódmej edycji "The Voice Kids". Wygrana w eurowizyjnej wersji "Szansy na sukces" dała mu przepustkę do występu w finale Eurowizji Junior w Madrycie.

Piosenka "All Together" została stworzona przez Aldonę Dąbrowską i Sławomira Sokołowskiego, którzy są już odpowiedzialni za sukces Michała Szpaka na dorosłej Eurowizji z piosenką "Colour of Your Life". Podobieństwo obu piosenek jest uderzające. Czy jednak to zagwarantuje kolejne polskie zwycięstwo w historii?

Zapytaliśmy Grzegorza Dobka, jak ocenia szanse polskiego reprezentanta. Reporter "Pytania na śniadanie" w rozmowie z Plotkiem wyznał, że Polska wyróżnia się na tle innych występów. - Bez wątpienia prezentacja Polski wyróżnia się na tle innych historią, która zostaje opowiedziana na scenie. Myślę, że widzowie będą zaskoczeni pewnym suspensem, który wydarzy się na koniec występu, a dzięki któremu wspomniana historia nabierze jeszcze większej symboliki. To może być moment, który skłania do pewnych refleksji. Dominik na scenie nikogo nie udaje, podobnie za kulisami - jest sobą, daje się ponieść dziecięcej energii. I co więcej - zgodnie z tegorocznym hasłem Eurowizji Junior "Let’s Bloom" - widać, że na scenie rozkwita i się tym wszystkim po prostu bawi - powiedział Dobek w rozmowie z Plotkiem.

Gdzie i kiedy oglądać Eurowizję Junior?

Finał Eurowizji Junior 2024 odbędzie się 16 listopada o godzinie 18:00. Transmisję będzie można zobaczyć w telewizyjnej Dwójce oraz na oficjalnym eurowizyjnym kanale YouTube. Konkurs skomentuje dla polskich widzów Artur Orzech. Po wszystkich konkursowych propozycjach z 17 krajów zostaną przyznane punkty od jurorów i widzów. Zwycięzca zostanie wyłoniony w systemie 50/50. Poniżej zamieszczamy link do transmisji konkursu na YouTube.