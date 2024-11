Ryszard "Szczena" to z pewnością jeden z najpopularniejszych bohaterów "Chłopaków do wzięcia". Widzowie mogli śledzić jego miłosne podboje przez kilka lat. W piątym sezonie matrymonialnego show poznał Mariolę, która z uwagi na fryzurę otrzymała pseudonim "Ruda". Po ognistym kolorze niewiele zostało. Była partnerka "Szczeny" przeszła niesamowitą metamorfozę.

"Chłopaki do wzięcia". Na głowie Marioli czerń. Krótka fryzura to już przeszłość

Mariola wciąż chętnie utrzymuje kontakt ze swoimi fanami. Kobieta wrzuca od czasu do czasu zdjęcia na swój profil na Facebooku. Niedawno uczestniczka piątej edycji pokazała się w zupełnie nowej odsłonie. Kobieta zapuściła włosy. Teraz są naprawdę długie i sięgają aż za ramiona. Ci, którzy przestali na jakiś czas obserwować Mariolę, będą mieli problem, by ją poznać. Zmieniła się nie tylko długość, ale również... kolor. Teraz była partnerka "Szczeny" stawia na intensywną czerń. Zdjęcia tej ogromnej zmiany znajdziesz w naszej galerii.

"Chłopaki do wzięcia". Nie tylko Mariola, Asia również przeszła ogromną metamorfozę

U obecnej partnerki Ryszarda zmieniło się znacznie więcej. Asia otwarcie przyznała, że poddała się kilku zabiegom medycyny estetycznej, a konkretniej zabiegom modelującym twarz. Jakiś czas temu uczestniczka "Chłopaków do wzięcia" pojawiła się w materiale przygotowanym przez Telewizję ATV. Na nagraniu widzimy Asię w towarzystwie ekspertki, która opowiedziała o przeprowadzonych zabiegach - Były tutaj nici haczykowe, które ujędrniły i podniosły rysy twarzy. Następnie zajęłyśmy się podbródkiem. Zagęściłyśmy go, usunęłyśmy bruzdy nosowo-wargowe oraz przeprowadziłyśmy lekką korektę nosa. Następnie dałyśmy nici pod oczy i kwas hialuronowy w usta - mówiła kobieta odpowiedzialna za całą metamorfozę. Sama Asia przyznała, że bardzo dobrze czuje się w nowej odsłonie. Na najnowszych ujęciach wygląda na szczęśliwą i pewną siebie. Jej zdjęcia również znajdziecie w naszej galerii. ZOBACZ TEŻ: Trotyl z "Chłopaków do wzięcia" wystąpi w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"? Zaskakujące doniesienia