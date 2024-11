Przez ostatnie tygodnie w TVN zapanowała istna gwiazdorska jesień. Stacja zaprosiła największe nazwiska ze świata kina, muzyki i mediów do współprowadzenia "Dzień dobry TVN". Przez dziewięć tygodni, dziewięć różnych gwiazd wzięło udział w 60 nietypowych wydaniach programu. Właśnie zakończył się głośny cykl. Kogo mieliśmy okazję zobaczyć w programie przez ostatnie tygodnie?

REKLAMA

Zobacz wideo Mandaryna i Fabienne zdradzają kulisy Azja Express. "Operator nie mógł się do nas odzywać"

"Dzień dobry TVN". Koniec lubianej przez widzów serii. "Mega energetyczny czas"

W akcji "Gwiazdy na jesień", która zaczęła się na początku września, wzięły udział największe polskie gwiazdy. Stacja TVN podjęła współpracę z Anitą Włodarczyk, Julią Kamińską, Małgorzatą Ostrowską, Adamem Małyszem, Krzysztofem Zalewskim, Michelem Moranem, Szymonem Majewskim i Piotrem Adamczykiem. Cały cykl zamknęła ostatnio Aneta Kręglicka. Na oficjalnym profilu stacji na Instagramie pojawiło się krótkie podsumowanie tego wyjątkowego przedsięwzięcia.

Dziewięć gwiazd, dziewięć tygodni i pond 60 wyjątkowych wydań "Dzień Dobry TVN". Dzięki, że byliście z nami!

- czytamy w opisie. Wygląda na to, że pomysł stacji wyjątkowo przypadł do gustu widzom. "To były wspaniałe tygodnie. Brawo za pomysł", "To był niezapomniany, mega energetyczny czas", "To był świetny pomysł, by zapraszać znane osoby do programu. Chcemy jeszcze więcej ciekawych ludzi" - czytamy w komentarzach. Zgadzacie się z tymi opiniami?

"Dzień dobry TVN". Malwina Wędzikowska otworzyła się przed Piotrem Adamczykiem. "To jest okrutne"

Jednym z prowadzących cyklu był Piotr Adamczyk. Aktor spotkał się m.in. z Malwiną Wędzikowską, którą w bardzo osobistym wywiadzie opowiedziała o swoich zmaganiach z chorobą, jaką jest endometrioza. W wywiadzie z aktorem bardzo się otworzyła i opowiedziała o najbardziej traumatycznych przeżyciach związanych z chorobą. - Po prostu chcesz, żeby ci pomogli. Żeby na chwilę przestało boleć. Mdlejesz, wymiotujesz... to jest po prostu okrutne - mówiła stylistka. Całość rozmowy przeczytacie tutaj: Malwina Wędzikowska przeszła przez piekło. Ukrywała to latami. "Zostałam okaleczona"