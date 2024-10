Francesca była jedną z postaci, które występowały w serialu "Ranczo". W jej rolę wcielała się Anna Iberszer, która szybko zyskała sympatię wielbicieli serialu. Kobieta zyskała popularność nie tylko w tej produkcji. Występowała również w filmach: "Lejdis", "Idealny facet dla mojej dziewczyny", "Bejbis", a także w telenoweli "Klan". Nie da się ukryć, że Iberszer ma włoskie korzenie, które wielokrotnie były jej atutem. Kobieta aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie często informuje o sprawach z życia prywatnego. Na nowych fotografiach nie przypomina już Franceski. Spójrzcie na tę metamorfozę!

Pamiętacie Francescę z "Rancza"? Tak dziś wyglądała Anna Iberszer wciąż zachwyca urodą

Anna Iberszer może pochwalić się udaną karierą zawodową. Udało jej się również w życiu prywatnym. Kobieta związała się ze znanym aktorem, Tomaszem Drabakiem. Para wychowuje razem syna Karola. Ukochanego Iberszer możecie kojarzyć z filmów takich, jak "1920 Bitwa Warszawska", "Wkręceni 2" czy serialu "Na Wspólnej". Jak się okazało, zakochani poznali się właśnie za sprawą tego samego zawodu. - Trudno mi sobie wyobrazić, żeby mógł to zrozumieć ktoś spoza branży. Tzn. w momencie, kiedy mi się nawarstwia i czasowo, i psychicznie, wiadomo, że jak się zbliża premiera, do tego są spektakle, to to napięcie rośnie i obydwoje wiemy, jak to działa - wyznała Iberszer w rozmowie z lifestyle.newseria.pl. Anna Iberszer i Tomasz Drabak często wrzucają wspólne zdjęcia do mediów społecznościowych. Nowe fotografie kobiety obrazują, jak bardzo zmieniła się na przestrzeni lat. Przeszła metamorfozę? Dajcie znać w ankiecie na dole strony.

Zobacz wideo Beata Kowalska ujawnia sekret "Rancza". Chodzi o reżysera

Anna Iberszer nie traci czasu. To robi po godzinach

Anna Iberszer dała się poznać głównie jako aktorka. Kobieta po godzinach ma jednak sporo na głowie. Przede wszystkim dba o swoją formę i nieustannie ćwiczy. Aktywność fizyczna odgrywa bardzo dużą rolę w życiu Iberszer. Kobieta nie tylko pływa, ale również uprawia karate. Co więcej, może pochwalić się licznymi osiągnięciami. "9 kyu, egzamin zdany. Papa obita, ale cieszę się jak dziecko" - oznajmiła radośnie pod jednym z postów z egzaminu. Koledzy i koleżanki z branży nie posiadali się ze szczęścia. Od razu posypały się gratulacje. Śledzicie poczynania Anny Iberszer w mediach społecznościowych? ZOBACZ TEŻ: Gwiazda "Rancza" w żałobie. Zamieściła wzruszający wpis. "Wolałabym nie dorosnąć"