W najnowszej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jedną z par stworzonych przez ekspertki jest duet Agaty i Piotra. Na tym etapie programu widzowie są przekonani, że małżeństwo nie dotrwa do finału. Fani show podkreślają, że uczestnicy w ogóle do siebie nie pasują, co widać już od samego początku ich interakcji. Piotr jest wyjątkowo aktywny w mediach społecznościowych i często komentuje sytuacje, które miały miejsce w wyemitowanych odcinkach. Ostatnio odniósł się do zachowania Agaty, która nie wykazywała zainteresowania jego synem. Co na to sama zainteresowana? Uczestniczka w przeciwieństwie do swojego partnera, chce uszanować samą formułę formatu. "Kochani, dużo do mnie piszecie i prosicie, żebym odniosła się do programu czy komentarzy mojego męża w sieci. Ze względu na szacunek do formuły programu wolałabym na razie nie mówić za wiele i poczekać do końca emisji. Wiem, że jest ciekawie" - napisała w mediach społecznościowych Agata. W temacie wypowiedział się także uczestnik jednej z poprzednich edycji - Karol Maciesz, który skrytykował zachowanie Piotra.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Karol uderza w Piotra. "Ludzie nie przejmują się regułami"

Karol Maciesz wziął udział w piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jego małżeństwo nie dotrwało jednak do finału. Podobny los spotkał Laurę, która pojawiła się w tej samej edycji. Jej związek także się rozpadł. Uczestnicy skontaktowali się ze sobą, kiedy program emitowany był w telewizji i coś zaiskrzyło. Dziś para jest już po ślubie i niedawno świętowała pierwszą rocznicę małżeństwa. Karol i Laura śledzą nową edycji show. Uczestnik podzielił się na Instagramie swoimi przemyśleniami odnośnie zachowania bohaterów nowego sezonu. Podkreślił, że za czasu jego edycji nie było do pomyślenia, aby w trakcie emisji show uczestnicy aż tak aktywnie udzielali się w mediach i często "zdradzali", jak dalej potoczyły się ich losy. Wszystkich, którzy biorą udział w programie, obowiązuje klauzula poufności i nie mogą wyjawiać, jak zakończą się małżeństwa. Wygląda na to, że nowi uczestnicy bardzo luźno podchodzą o tych ustaleń.

Z edycji na edycję coraz śmielej zdradzają kulisy eksperymentu – czasem nawet zanim skończy się emisja odcinków. Ludzie nie przejmują się żadnymi nawet wewnętrznymi regułami, nie dbają o to, by widz mógł sam ocenić sytuację - często starając się na siłę pokazać swój pogląd

- napisał Karol. W dalszej części wpisu uczestnik piątej edycji show podkreślił, że sam, kiedy zaczął spotykać się z Laurą, robił wszystko, co tylko możliwe, aby nikt nie dowiedział się o ich relacji. Uczucie między nimi zradzało się jeszcze w trakcie emisji programu, więc gdyby taka informacja pojawiła się np. w prasie, to zepsułoby widzom przyjemność z oglądania show, czego para bardzo chciała uniknąć. "Pamiętam, jak ostrożni byliśmy z Laurą. Pierwsze nasze spotkanie odbyło się w okolicach czwartego odcinka i robiliśmy wszystko, żeby nikt nas nie przyłapał przed finałem. Kiedy jechałem do Gliwic na weekend, parkowałem auto minimum 300 metrów od jej mieszkania. Laura, kiedy przyjeżdżała do mnie, wysiadała z pociągu w Oławie, odbierałem ją, nawet nie wychodząc z auta. Staraliśmy się unikać każdego kroku, który mógłby zdradzić naszą relację" - napisał Karol. Chociaż uczestnik show nie wskazał na żadną konkretną osobę, to nietrudno się domyślić, że uderzył w Piotra, który jest najaktywniej komentującym bohaterem aktualnej edycji show.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Uczestniczki popierają Karola. "Myślę tak samo"

Na wpis Karola ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zareagowali także uczestnicy innych edycji programu. Odezwała się m.in. Anita Szydłowska, która miała to szczęście, że w programie poznała prawdziwą miłość. Uczestniczka do dziś tworzy szczęśliwą relację z Adrianem i para wychowuje razem dwójkę dzieci. Anita całkowicie zgodziła się z autorem. "Karol twój post to złoto! Myślę dokładnie tak samo!" - napisała. Mieliśmy okazje poznać także opinię Izy z piątej edycji programu. "Karol zgadzam się z tobą w 100 procentach i z twoim postem. Właśnie przypomniałeś mi mój czas w tym eksperymencie. Kiedy sama publikując coś, zwracałam uwagę na najdrobniejsze szczegóły, by nie zdradzać finału. A tak poza tym to jesteśmy z jednej edycji, więc jak to mówią stara szkoła" - skwitowała uczestniczka.