Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak poznali się dzięki trzeciej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Uczestnicy matrymonialnego eksperymentu do dziś tworzą szczęśliwy związek. Zakochani doczekali się też dwójki dzieci - Jerzego i Bianki. Ostatnio para rozpoczęła kolejny przełomowy etap w swoim życiu. Anita ogłosiła bowiem, że zamieszkali w nowym domu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita i Adrian przeprowadzili się do nowego domu

Kiedy Anita i Adrian poznali się na planie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" sporym problemem była dla nich odległość. Szymaniak mieszkał bowiem w Szczecinie, a Szydłowska w Krakowie. Po miesiącach życia na walizkach i podróżowania między jednym miastem a drugim zdecydowali się osiedlić w dawnej stolicy Polski. Jakiś czas temu informowali o przeprowadzce do domu jednorodzinnego. Teraz natomiast okazało się, że rodzina ponownie postanowiła zmienić lokum. Anita zdradziła, że niedawno zamieszkali w nowo wybudowanym domu. Choć jest on znacznie mniejszy od poprzedniego, uczestniczka docenia to, że są pierwszymi lokatorami i mogą urządzić wszystko po swojemu.

Czas by w końcu odkryć naszą małą tajemnicę ostatnich miesięcy! Przeprowadziliśmy się!

- ogłosiła na Instagramie. "Dlaczego tak długo na ten temat nic nie mówiliśmy? Nie chcieliśmy się chwalić, bo sami się tego nie spodziewaliśmy. Musieliśmy poukładać nie tylko rzeczy, ale poczuć się dobrze i urządzić od nowa. Nie wszystko w życiu układa się po naszej myśli, ale wierzymy, że wszystko jest po coś" - wyjaśniła.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita ekscytuje się przeprowadzką. Pokazała nowy pokój syna

Anita uchyliła też rąbka tajemnicy na temat wystroju nowego gniazdka. Szydłowska pokazała, jak wygląda pokój Jerzyka. "Teraz jest to najpiękniejszy pokoik w całym domu, a ja nie mogę się na niego napatrzeć" zachwycała się na Instagramie. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokusiła się też o podsumowanie doświadczenia, jakim jest kolejna zmiana miejsca zamieszkania. "Ta przeprowadzka nauczyła mnie bardzo dużo- tego, że szczęście nie mierzy się w ilości metrów podłogi, ani odległości od centrum. Dom to zawsze rodzina i energia, a my znaleźliśmy tu spokój i szczęście" - stwierdziła. Zdjęcia nowego pokoju syna Anity i Adriana znajdziecie w naszej galerii.