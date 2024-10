Kolejne zmiany w "Nasz nowy dom". Do ekipy dołączy nowa osoba

Co za niespodzianka! W 330. odcinku "Nasz nowy dom" (emisja 17.10.2024 r.) do ekipy popularnego programu Polsatu dołączy nowy architekt - Kuba Babik. Jego pierwszym zadaniem będzie zaprojektowanie, w zasadzie od nowa, domu dla pani Agnieszki i jej syna Patryka. Chłopiec urodził się jako wcześniak, zmaga się z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Nowy członek drużyny show Elżbiety Romanowskiej był znany użytkownikom Instagrama z profilu Architekt z internetu, gdzie od dawna prezentuje swoje projekty i ich realizacje.

Kuba Babik komentuje swój udział w "Nasz nowy dom". Kim jest?

Nowy architekt "Nasz nowy dom" po oficjalnym komunikacie Polsatu, zaczął już w sieci reklamować swój udział w produkcji. I na swoim InstaStories pierwszy raz odniósł się do programu. "W jesiennym sezonie 'Nasz nowy dom' miałem zaszczyt zasilić ekipę programu. Wspólnymi siłami pomogliśmy kolejnej potrzebującej rodzinie, dając im to, co dla każdego z nas jest fundamentem szczęścia. Ciepły i bezpieczny dom. Emisja odcinka już w ten czwartek o godz. 20:10 w telewizji Polsat. Serdecznie zapraszam" - napisał Kuba na Instagramie, reklamując swój debiut. A jak nowego architekta przedstawia Polsat? - Kuba Babik to architekt z wieloletnim doświadczeniem doskonale odnajdujący się w zarządzaniu rozmaitymi projektami. Kuba uwielbia wyzwania, a w wielozadaniowym środowisku czuje się jak ryba w wodzie. Jako młody, ale już doświadczony architekt nie stroni od nowinek i nowoczesnych rozwiązań: swoje projekty realizuje z pasją i ogromną odpowiedzialnością, by służyły ludziom na długie lata. Dołączenie do zespołu telewizyjnych architektów popularnego programu jest dla niego jednak nowością - czytamy w komunikacie prasowym stacji.

Sanah w nowym odcinku "Nasz nowy dom"

W pierwszym odcinku "Naszego nowego domu" z Kubą Babikiem dowiemy się, że rodzina, której pomoże ekipa programu, żyje w skrajnym ubóstwie w miejscowości Leszczany i utrzymuje się za nieco ponad tysiąc złotych. Ich drewniany dom po prostu się rozpada, łazienka jest nieprzystosowania do potrzeb Patryka i ciągle wylewa wodę na resztę przestrzeni. Zalany pokój nigdy nie wysycha do końca, krzywe podłogi uniemożliwiają ustawienie szafy, rodzina śpi na rozpadającym się tapczanie. Zepsuty piec zmusza do elektrycznego ogrzewania domu, co generuje długi. W nowym odcinku pojawi się też niespodzianka od...Sanah. Przypomnijmy, że program emitowany jest na antenie Polsatu od 2013 roku. Przez dziesięć lat prowadziła go Katarzyna Dowbor.