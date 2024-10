"Ślub od pierwszego wejrzenia" wiele lat temu skradł serca polskich widzów. Aktualnie na antenie TVN emitowana jest już dziesiąta edycja. Za nami sześć odcinków nowego sezonu. Programowe pary mają już za sobą pierwsze wzloty i upadki. W sieci pojawił się już zwiastun najnowszego, siódmego odcinka. Małżonkowie powrócą z podróży poślubnych i będą musieli zmierzyć się z "normalnym" życiem. Nie wszystkim będzie to dobrze wychodziło.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka Łyczakowska pokazała salon

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Joanna i Kamil nadal nie mogą się dogadać. "Czuję bezsilność"

Z zapowiedzi siódmego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" możemy domyślić się, że nie zabraknie w nim emocji. Agata i Piotr ciągle nie potrafią się porozumieć. Podczas podróży poślubnej małżonkowie non stop się sprzeczali. Po powrocie do Polski wcale nie było lepiej.

No jeszcze się nie pozabijaliśmy. Dogadujemy się świetnie

- ironicznie skomentowała relację z programowym mężem Agata. Czarne chmury wiszą też nad relacją Joanny i Kamila. Choć początkowo wydawało się, że uczestnicy świetnie do siebie pasują, coraz częściej pojawiają się między nimi zgrzyty. "Kamil może nie ma na mnie jakiegoś pomysłu. Emocje jak na rybach" - mówiła przed kamerą bohaterka show.

Czuję taką bezsilność, bezradność

- podsumował sytuację jej programowy mąż. Wygląda na to, że najlepiej dogadują się Agnieszka i Damian. Para powoli przenosi swoją relację na wyższy poziom. "Na ten moment przytulenia, całusy, na razie do niczego więcej nie doszło. Nic na siłę" - opowiadał uczestnik. "Zobaczymy, jak się odnajdziemy w nowej rzeczywistości" - dodała jego żona.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Damian są razem po programie? Internauci mają dowody

Internauci od początku próbują wytropić, które pary przetrwały. Ostatnio prześwietlili Agnieszkę i Damiana. Według fanów programu istnieje duża szansa, iż małżonkowie nadal są razem. Świadczyć ma o tym podpis pod zdjęciem na profilu uczestnika. Pod jedną z fotografii z podróży poślubnej napisał bowiem. "I just called to say I love you" (Zadzwoniłem jedynie po to, żeby powiedzieć, że cię kocham - przyp.red). O tym, czy internauci rzeczywiście mieli rację, przekonamy się natomiast dopiero po emisji finałowego odcinka.