Nie tak dawno wystartowała nowa edycja programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Jednym z uczestników jest Kamil, którego eksperci połączyli z Joanną. Małżonkowie nie kryli pozytywnego zaskoczenia podczas uroczystości. - Jak ja go zobaczyłam, to już wiedziałam, że będzie okej. Oczy zwierciadłem duszy - mówiła Joanna. Oczy Kamila z pewnością nie zmieniły się przez lata, ale jego wygląd już tak. Dotarliśmy do starych zdjęć uczestnika "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jest zaskoczenie.

REKLAMA

Zobacz wideo O tych rozstaniach w programie było głośno. Wróżono im wielką miłość

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Tak wyglądał Kamil w przeszłości. Uwagę zwracają włosy

Kamil przez lata dość aktywnie prowadził swój profil na platformie Facebook. Uczestnik programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" nie zdecydował się na usunięcie starych zdjęć przed występem w telewizji, więc wszyscy mogą zobaczyć, jak kiedyś wyglądał. Zmiany są konkretne. Uwagę zwracają przede wszystkim włosy uczestnika programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Dziś Kamil wiąże długie pasma w kucyk, jednak kiedyś nosił znacznie krótszą fryzurę. Nie miał także gęstej brody, w której zaprezentował się w programie. Jeśli chcecie zobaczyć metamorfozę Kamila, to zajrzyjcie do galerii, gdzie znajdziecie jego stare fotografie.

galeria KamilOtwórz galerię

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kamil naczytał się komentarzy o włosach i podjął radykalne kroki. "Przykro"

Stare zdjęcia uczestnika programu z pewnością spodobałyby się internautom, którzy bardzo krytykowali fryzurę ślubną Kamila. "Włosy zabiły ceremonię", "Włosy z tyłu tragedia" - pisali w mediach społecznościowych. Kamil po zobaczeniu tych komentarzy chwycił za nożyczki, obciął pasmo włosów i śmiał się z całej sytuacji. "Zaczęły do mnie spływać za pomocą mediów społecznościowych informacje o intruzie, który chciał zniszczyć moją uroczystość ślubną. (...) Zdecydowałem się na ten bezwzględny ruch, aby ukarać sprawcę tego incydentu. (...) Jest mi niezmiernie przykro, że naraziłem żonę, gości weselnych, a przede wszystkim osoby oglądające wtorkowy odcinek, które poczuły się zgorszone" - pisał rozbawiony Kamil. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". U Piotra i Agaty spięcia aż iskrzy. "Czemu nie przyjechałam tu sama?"