Wokół programu "10 lat młodsza w 10 dni" pojawiło się mnóstwo kontrowersji. W Polsce prowadzącą show została Maja Sablewska. Nie da się jednak ukryć, że metamorfozy w formacie nie zawsze należą do udanych. Często okazuje się, że bohaterki miały inną wizję swojej przemiany. Nie inaczej jest w brytyjskiej wersji programu. Przekonała się o tym Kerry z Wielkiej Brytanii. Co więcej, metamorfoza kobiety przeszła do historii. Nierzadko jest nazywana najgorszą w historii.

Ta przemiana przeszła do historii. Co poszło nie tak w programie "10 lat młodsza w 10 dni"?

Kerry była bohaterką brytyjskiej odsłony "10 lat młodsza w 10 dni". Eksperci ocenili ją na około 40 lat. W trakcie metamorfozy miała 35 lat. Uczestniczka miała krótkie, jasne włosy, okulary i nie przykładała uwagi do stylu. Specjaliści w programie chcieli zrobić wszystko, aby Kerry wyglądała znacznie młodziej. Przede wszystkim zafundowali jej serię zabiegów. Wśród nich znalazły się: wybielanie zębów i laserowa korekta wzroku. Całkowicie zmieniona została również fryzura kobiety. Stylista Kerry zdecydował się na przedłużanie włosów. Uczestniczka otrzymała także zupełnie nowe stylizacje. Po skończonej metamorfozie nie przypominała dawnej siebie. Nie wszystko jednak poszło zgodnie z planem.

"10 lat młodsza w 10 dni". Fani byli załamani przemianą. "Najgorsza metamorfoza"

Przemiana Kerry nie przyniosła oczekiwanych efektów. Na samym początku kobieta uznała, że nie jest tak źle. Przeprowadzono specjalną sondę uliczną. Przechodnie ocenili Kerry na 28 lat. Z czasem wyszło na jaw, że metamorfoza nie była udana. Doczepiane włosy kompletnie nie pasowały. Złym wyborem był również nowe ubrania. Z tego względu Kerry postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Po roku producenci zobaczyli, co słychać u kobiety. Okazało się, że uczestniczka wróciła do poprzedniej fryzury i dawnych stylizacji. Pod filmikiem na YouTube internauci postanowili skomentować, jakie mają opinie na temat całego procesu. "Jej pierwsza przemiana była straszna. Lepiej wyglądała, gdy sama się wystylizowała", "To była najgorsza metamorfoza w historii. Po roku wygląda dużo lepiej", "Masakra. Fryzjer powinien dostać wyrok za te włosy, a stylista za ubrania. Gorzej chyba nie mogło być" - czytamy w sieci. Zgadzacie się? ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Małgorzata pochwaliła się nową fryzurą. Po blondzie ani śladu

Kerry w trakcie przemiany fot. https://www.youtube.com/@RevealChannel/screen Youtube