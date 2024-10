"MasterChef" to program uwielbiany przez widzów TVN-u. Kulinarny show zadebiutował w telewizji w 2012 roku. Kolejna edycja wystartowała we wrześniu 2024 roku. W rolach jury widzowie bez zmian oglądają Magdę Gessler oraz Michela Morana. Z produkcji odeszła natomiast Anna Starmach. "Do odważnych świat należy, dlatego wierzymy, że spełnisz marzenie o własnym miejscu w twoim ukochanym Krakowie" - w takich słowach została pożegnana przez producentów "MasterChefa". Na jej miejscu pojawił się kucharz Przemysław Klima. W szóstym odcinku kulinarnego show z programem pożegnały się kolejne osoby.

REKLAMA

Zobacz wideo Magda Gessler schudła 12 kilogramów. To zasługa tylko diety? Zdradziła swój sekret

Kto odpadł z "MasterChefa"? Z show pożegnały się aż dwie osoby

Za nami szósty odcinek programu "MasterChef". Bohaterowie stanęli przed niełatwymi zadaniami. Po raz kolejny musieli wykazać się wyjątkową kreatywnością. W drugiej konkurencji każdy z uczestników musiał przygotować danie z kuchni francuskiej. Nie da się ukryć, że potrawa musiała być na tyle wyszukana, aby zachwycić jurorów. Niestety, tym razem poległy aż dwie osoby. Antek i Ewa musieli oddać fartuch. Bohaterowie nie byli jednak smutni. Stwierdzili, że ich kulinarna przygoda dopiero się zaczyna. - Zobaczymy się! Serdecznie zapraszam wszystkich do mojej restauracji (...) Będzie się działo, będzie zabawa, będzie smacznie! Tak, jak sobie wymarzę! - mówiła bez wahania Ewa. - To nie jest koniec, na pewno jeszcze gdzieś się spotkamy! - wtórował jej Antek.

Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Otwórz galerię

"MasterChef". W programie nie zabrakło afery. Poszło o niesmaczne komentarze lektora

Jak się okazało, produkcja "MasterChefa" bardzo zaskoczyła fanów. Widzowie nie byli zachwyceni, gdy usłyszeli te komentarze w programie. W jednym z odcinków to Emilia musiała pożegnać się z kulinarnym show. - Jestem zadowolona z tego co było, nie wszystko wyszło, no ale tak bywa. Cieszę się, że wracam do mojej rodziny, już tęsknię - powiedziała przed kamerami. Fani byli niepocieszeni z uwagi na nietypowe słowa lektora. W trakcie emisji mówił między innymi, że bohaterowie powinni "spinać pośladki". W sieci pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy. "Jak dla mnie fatalnie do tego stopnia, że wyłączam telewizor", "Proszę o zmianę tekstów lektora", "Żenujące i niepotrzebne" - pisali widzowie "MasterChefa". Zgadzacie się? ZOBACZ TEŻ: Książulo odwiedził restaurację Michela Morana i wydał prawie 900 zł. Wpadka już na samym początku: Woda z cebulą