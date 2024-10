Małgorzata Borysewicz zasłynęła w mediach dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony". To właśnie w tym formacie poznała Pawła. Między uczestnikami od razu pojawiło się uczucie. Nikogo więc nie zszokowało, gdy zakochani zdecydowali się na kontynuowanie relacji poza programem. W 2018 roku stanęli na ślubnym kobiercu, a później doczekali się dwójki dzieci. Rolniczka na co dzień zajmuje się gospodarstwem, ale prężnie działa także w sieci, gdzie pokazuje swoje życie.

REKLAMA

Zobacz wideo Manowska opowiada o formacie "Rolnik szuka żony". Uczestnicy mają wsparcie

"Rolnik szuka żony". Małgorzata Borysewicz ma siwe włosy. Pochwaliła się metamorfozą

Ostatnio Małgorzata Borysewicz zapowiedziała na InstaStories, że wybiera się do fryzjera. Nie trzeba było długo czekać na efekty wizyty w salonie. Rolniczka opublikowała krótki film i zaprezentowała nową fryzurę. Trzeba przyznać, że metamorfoza jest widoczna gołym okiem. Na głowie Małgorzaty nie ma już blondu. Pojawiły się natomiast siwe pasma. Być może jest to tylko chwilowy efekt i kolor za jakiś czas się wypłucze. - Dzień mi minął bardzo, bardzo szybko i bardzo, bardzo miło, ale lecę już, bo dzieciaki na mnie czekają - mówiła zadowolona rolniczka na nagraniu, na którym widać jej nowe włosy. Kadr z InstaStories Małgorzaty Borysewicz znajdziecie w galerii zdjęć.

galeriaOtwórz galerię

"Rolnik szuka żony". Małgorzata Borysewicz powiększyła usta? Wszystko jasne

Chociaż Małgorzata Borysewicz lubi zmieniać kolor włosów, to nie decyduje się na większe ingerencje w swój wygląd. Jakiś czas temu rolniczka zaprzeczyła doniesieniom o tym, że powiększyła usta. "Ludziska kochane, nie korzystałam z zabiegów medycyny estetycznej na ustach. To moje" - pisała. Wyjawiła także, jakie ma podejście do poprawek urody. "Aczkolwiek nie uważam, że byłoby to coś złego" - skwitowała Małgorzata Borysewicz, rozwiewając wątpliwości. Dodała też, że ma duże usta po swojej mamie. "Gdybym nie miała, bym sobie powiększyła delikatnie" - czytaliśmy na InstaStories rolniczki. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Małgosia i Paweł świętują rocznicę ślubu. Pokazali wyjątkowe kadry. "Czuć miłość"