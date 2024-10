Agnieszka i Wojciech byli uczestnikami czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Rok temu para wzięła ślub kościelny, a pięć lat wcześniej cywilny. Tym samym małżeństwo jest jednym z nielicznych, którym udało się przetrwać program i stworzyć zdrowy związek poza kamerami. Jakiś czas temu zakochani podzielili się informacją o zakupie nowego domu niedaleko Krakowa. "Mamy to! Kolejne marzenie... Właśnie je spełniamy. Przed nami sporo pracy, jeżdżenia po sklepach, podejmowania ważnych decyzji wspólnych decyzji, projektowania, ustawiania. Na razie wszystko udaje nam się zgodnie planować, ale czy tak będzie do końca. Tryb - robimy swoje gniazdko - włączony" - pisali wówczas. Teraz Agnieszka pochwaliła się wnętrzami, które choć surowe, już teraz robią spore wrażenie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Wojciech chwalą się nowym domem. Przed nimi mnóstwo pracy

Na profilu Agnieszki na Instagramie pojawiły się nagrania z wnętrza nowego gniazdka. "Będzie się działo" - pisała pod wideo z home touru, na którym widać pomieszczenia w jeszcze surowym stanie. Jak poinformowała Agnieszka na swoim kanale na Youtubie, dom dobrze już wygląda z zewnątrz, natomiast samo wykończenie wymaga jeszcze trochę czasu. - Wewnątrz jeszcze jest masa pracy do włożenia, rozmieszczenie podłogowego ogrzewania, kabli, zalanie podłogi, wytynkowanie ścian - tłumaczyła. To, co rzuca się w oczy, to bez wątpienia ogromna przestrzeń. W porównaniu z wcześniejszym mieszkaniem różnica jest kolosalna. Ujęcia znajdziecie w naszej galerii

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Fani wspierają Agnieszkę i Wojciecha w remoncie domu

Zakup domu wywołał mnóstwo emocji również wśród obserwatorów pary. Niektórzy są z Agnieszką i Wojciechem od samego początku. Nic więc dziwnego, że inwestycja bardzo ich ucieszyła. "Piękna historia. (...) Na początku mieszkaliście w małym mieszkaniu męża. Na pewno wszystkie te chwile są wspaniałymi wspomnieniami, ale wspólny dom, a właściwie wykończanie go, to wyższy level w związku", "Gratulacje, bądźcie razem szczęśliwi", "Super, że udało wam się spełnić kolejne marzenie" - czytamy w komentarzach pod postem ukazującym dom. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Dawno niewidziany Łukasz opublikował zdjęcie z synem. Franek to kopia ojca