Nowa edycja "Top Model" idzie pełną parą. Jeszcze niedawno fani mogli oglądać castingi do modelingowego show. Teraz wybrani uczestnicy mają przed sobą wiele zadań, które sukcesywnie doprowadzają ich do wielkiego finału. Jak wiadomo, w programie nie brakuje różnego rodzaju zaskoczeń. Często dla uczestników przygotowywane są nietypowe zadania. Bohaterowie nierzadko mogą jednak liczyć na pomoc osób z zewnątrz. Tak było również w piątym odcinku 13. edycji. W "Top Model" pojawiła się Anna Lewandowska. Znana trenerka fitness i influencerka pomogła uczestnikom w wykonywaniu zadania sportowego.

"Top Model". Anna Lewandowska pomagała uczestnikom. Nagle padło przejmujące wyznanie

Uczestnicy i uczestniczki programu "Top Model" stanęli przed nie lada wyzwaniem. Bohaterowie musieli wykonać zadanie o sportowym charakterze. Anna Lewandowska była gotowa pomóc przyszłym modelom. Jak się okazało, temat sportu nie dla każdego był łatwy. Aleksandra postanowiła podzielić się swoim doświadczeniem z tą kwestią. Modelka plus size opowiedziała, że za czasów szkolnych czuła się zawsze "najgorsza w drużynie". Przyznała, że przez swoje warunki fizyczne często spotykała się z negatywnymi komentarzami. To bardzo ją obciążyło psychicznie. - Została ze mną taka po prostu trauma - opowiedziała Aleksandra. Pomimo tego uczestniczka nie poddawała się. W komentarzu w mediach społecznościowych dodała, że nie zrezygnowała ze sportu. "Mimo wszystko uparłam się i trenowałam pięć lat piłkę ręczną w klubie" - napisała uczestniczka podczas emisji odcinka "Top Model".

"Top Model". Widzowie mają dość. Chodzi o zachowanie uczestników

"Top Model" nie mogłoby się obyć bez metamorfoz. Nie każdy widz był jednak zachwycony. Co więcej, nie chodziło o przemiany uczestników. Internauci nie mogli znieść reakcji bohaterów programu. Fani twierdzili, że przyszli modele wiedzieli, na co się piszą. Zdecydowana większość twierdzi, że uczestnicy powinni w końcu podejść do sprawy tak, jak podchodzą do niej profesjonaliści. "Czy tylko ja nie ogarniam tego typu zachowań? Każdy, kto decyduje się na udział w tym programie chyba jest świadomy metamorfozy... W każdym sezonie to samo. Płacze i lamenty. Dziecinada i tyle", "Chyba po to tam przyszli, żeby się zmienić dla swojego nowego życia?" - czytamy w mediach społecznościowych. Zgadzacie się z komentującymi?ZOBACZ TEŻ: Mateusz Maga lata temu wzbudził w "Top Model" mnóstwo emocji. Czym zajmuje się teraz? Przeszedł metamorfozę