Wiosną 2025 roku widzowie będą śledzić 16. edycję programu "Mam talent!". Nie jest tajemnicą, że ruszyły już prace nad kolejną odsłoną show TVN, a w jego jury pojawi się skład z ostatniej, czyli Marcin Prokop, Julia Wieniawa i Agnieszka Chylińska. Ostatnio show prowadziła Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski, ale jak dowiedział się Plotek, ich dalszy udział w programie - w przeciwieństwie do jurorów - nie jest jeszcze przesądzony. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie ze stacją TVN.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajemniczy telefon do Julii Wieniawy

Maciej Dowbor poprowadzi "Mam talent!"?

TVN podglądając konkurencję i obserwując ostatnie odsłony swoich produkcji, zauważył, że zmiany wśród jurorów czy prowadzących daje im nowe życie i podbija oglądalność. Dlatego gdy stacji udało się ściągnąć Macieja Dowbora, który od niedawna współprowadzi "Dzień dobry TVN", zaczęto o razu szukać dla niego kolejnego zajęcia. Na razie w jego kontekście mówi się, by zajął jedno - z dwóch miejsc - prowadzących "Mam talent!". Żadne ostateczne decyzje nie zostały jeszcze podjęte, ale dowiedzieliśmy się od informatora z produkcji, że los prowadzących to jedna wielka niewiadoma, a idealny scenariusz to kolejna edycja z Maciejem na pokładzie. - Jedna z osób jest na wylocie, właśnie dla nowego i nowej energii. Nic personalnego. Jak Maciek przyjmie ofertę to zobaczycie nowy skład prowadzących - słyszymy nieoficjalnie. A co na to mówi nam oficjalnie osoba z PR TVN-u, która odpowiada za "Mam talent!"? Nie zdementowała naszych informacji, że skład prowadzących ulegnie zmianie. - Jesteśmy jeszcze w bardzo wczesnej fazie prac nad nową edycją - to dopiero etap precastingów, które zostały ogłoszone niedawno. W związku z tym nie rozpoczęliśmy jeszcze komunikacji nowego sezonu. Informacje na temat kolejnej edycji na pewno będą pojawiać się na stronie naszego biura prasowego - usłyszeliśmy tajemniczo.

Katarzyna Dowbor nabrała wody w usta

Ostatnio o nowych zawodowych wyzwaniach Macieja Dowbora wypowiedziała się publicznie jego znana matka. W jednej z rozmów dziennikarka wyznała, że bardzo wspiera ukochanego pierworodnego, ale nie zamierza się zbytnio wtrącać w jego karierę. Była bardzo powściągliwa w swojej opinii. - Trzymam kciuki za mojego syna, bo we wszystkim, co on robi, będę z nim. Nie daję mu rad, bo on już jest na tyle zawodowcem i dobrym dziennikarzem, że nie doradzam mu, dlatego że on ma swoje pomysły na siebie i ja bym nie chciała tutaj absolutnie mu w tym przeszkadzać. Myślę, że świetnie sobie poradzi bez rad mamusi - powiedziała dla Plejady.