Krzysztof Zalewski zdobył popularność w drugiej edycji "Idola". Wygrana w programie dała mu przepustkę do sławy. Piosenkarz wydał aż sześć płyt studyjnych. Wierni fani śledzą jego każdy krok w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje go ponad 170 tysięcy osób. Ostatnio w sieci pojawiła się zaskakująca informacja. Zalewski przez tydzień wcieli się w prowadzącego "Dzień dobry TVN". Artysta ma za sobą pierwsze chwile na antenie. Jak sobie poradził? Fani już wiedzą.

Krzysztof Zalewski zadebiutował w "Dzień dobry TVN". Jak sobie poradził?

Krzysztof Zalewski ma za sobą pierwszy występ w "Dzień dobry TVN". Artysta już na samym początku zaangażował się w rolę prezentera telewizyjnego. Na początku skupił się na opowiadaniu telewidzom o aktualnej pogodzie. Później muzyk opowiedział o planowanej trasie koncertowej. Wskazał miasta i daty swoich nadchodzących występów. Wiadomo już, że Zalewski będzie witał fanów w śniadaniówce przez cały tydzień. Widzowie zdążyli już ocenić jego umiejętności dziennikarskie. Co sądzą? Póki co, pojawiło się dużo pozytywnych głosów. "Ja nie jestem fanką muzycznie tego pana, czasem jakiś wywiad przeczytam, ale od dzisiaj go wielbię. Śmieję się na głos, uwielbiam", "Lepszy niż prowadzący", "Krzychu w każdej roli jest świetny. Oglądam tylko dla niego" - czytamy pod postem na oficjalnym profilu programu "Dzień dobry TVN". A wy co sądzicie?

Krzysztof Zalewski jakiś czas temu rozstał się z partnerką. Takie mogły być powody

Krzysztof Zalewski często odzywa się do fanów w sieci. Nic więc dziwnego, że słuchacze interesują się jego życiem prywatnym. W 2018 roku mężczyzna doczekał się syna o imieniu Lew z partnerką Olgą Tuszewską. Niestety, według informacji w sieci, ten związek prawdopodobnie należy do przeszłości. Smutną wiadomość od anonimowego informatora przekazał portal Świat Gwiazd. "Z Olgą nie są już razem. Kryzys i nieporozumienia narastały między nimi od jakiegoś czasu. Długo walczyli o swoją relację, ale bez sukcesu. Postanowili więc nie ciągnąć relacji na siłę" - podkreślił informator z otoczenia podobno byłych zakochanych. Sam Krzysztof Zalewski nie komentował sprawy publicznie. ZOBACZ TEŻ: Krzysztof Zalewski odsłonił się przed fanami. "Jestem połamany. Mam swoje demony" [PLOTEK EXCLUSIVE]