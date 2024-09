Małgosia i Paweł poznali się w programie "Rolnik szuka żony". Spotkali się w czwartym sezonie kultowego show TVP1 i od razu zaiskrzyło. Widzowie byli przekonani, że połączyło ich prawdziwe uczucie i się nie mylili, bo po zakończeniu programu para postanowiła kontynuować relację. Dziś Małgosia i Paweł tworzą szczęśliwą rodzinę i wychowują razem dwójkę dzieci, syna Rysia i córkę Blankę. Małgosia właśnie opublikowała zdjęcia z okazji szóstej rocznicy ślubu. Sesja zdjęciowa w sukni ślubnej zachwyciła fanów rolniczki, którzy już od jej pierwszych chwil w programie kibicowali, aby odnalazła właściwego partnera.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgosia Borysewicz mówi, że jest dyplomowaną rolniczką

"Rolnik szuka żony". Małgosia świętuje szóstą rocznicę ślubu. Pokazała wyjątkowe zdjęcia

Małgosia Borysewicz po zakończeniu programu "Rolnik szuka żony" zyskała ogromną popularność w sieci. Rolniczka aktywnie działa na Instagramie, gdzie codziennie rozmawia z fanami, opowiada o swojej codzienności na gospodarstwie i dzieli się sprawdzonymi przepisami. Tym razem uczestniczka matrymonialnego show TVP1 miała wyjątkową okazję do powspominania swoich początków związku z Pawłem. Sześć lat temu stanęła z nim na ślubnym kobiercu. Para po ceremonii zdecydowała się także na wyjątkową sesję zdjęciową zrealizowaną m.in. na łące pełnej kwiatów. Rolniczka wrzuciła do siebie pamiątkowe zdjęcia i dodała kilka słów od siebie. "6! Jak bumerang" - napisała Małgosia. Nie da się ukryć, że to wyjątkowo romantyczne kadry. To jedna z wielu par z programu "Rolnik szuka żony", której udało się odnaleźć szczęście.

"Rolnik szuka żony". Fani zachwyceni parą z programu. "Czuć miłość w powietrzu"

W sekcji komentarzy pod zdjęciami opublikowanymi przez Małgosię Borysewicz odezwali się fani programu "Rolnik szuka żony", którzy od początku mocno kibicowali parze. "A dopiero co oglądaliśmy początki waszej znajomości. Czas pędzi! Wszystkiego dobrego na dalszą drogę życia", "Patrząc na was czuć miłość w powietrzu. Kolejnych cudownych lat razem", "Najfajniejsza z was para z tego programu. Miło na was popatrzeć, dużo miłości i szczęścia Wam życzę" - czytamy w komentarzach.