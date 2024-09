Niedawno do telewizji powrócił lubiany przez widzów format "Rolnik szuka żony". W tej edycji występują: Agata, Wiktoria, Rafał, Sebastian i Marcin. W ostatnim odcinku uczestnicy poznali swoich kandydatów. Szczególną uwagę zwrócił wybór Agaty. Rolniczka spotkała się z trzema mężczyznami. - Sama wybrałam mało - tłumaczyła. Jeden z kandydatów Agaty nie pamiętał jej imienia. - Jak ona ma na imię? - zapytał pozostałych mężczyzn Maciej. To jednak nie wszystko. Maciej nie ocenił zbyt pozytywnie wyglądu rolniczki. - Taka blondynka, jeszcze jakby szczuplejsza była - mówił. Czy Agata zniechęciła się spotkaniami i pojedzie sama do domu?

"Rolnik szuka żony". Agata nie wybierze żadnego kandydata? Ten szczegół zwrócił uwagę internautów

Na oficjalnym profilu produkcji "Rolnik szuka żony" pojawił się zwiastun nowego odcinka. Uczestnicy ponownie spotkają się ze swoimi kandydatami. Będą musieli zdecydować, kogo nie zaproszą do domu. Tym osobom prawdopodobnie wręczą po słoneczniku. Internauci od razu wychwycili, że na zwiastunie Agata niesie dla swoich kandydatów trzy kwiaty. Zaczęli snuć teorie o przyszłości rolniczki w programie. "Słonecznik jest symbolem pożegnania - no więc Agata niesie trzy słoneczniki, co znaczy, że pożegna wszystkich trzech panów", "Agata przemyślała, że żaden kandydatów do niej nie pasuje", "Czyżby Agata żegnała się z programem? Ma przecież trzy słoneczniki", "Szkoda", "Agata i trzy słoneczniki. Czyżby cała trójkę pognała?" - czytamy w komentarzach. O tym, czy Agata rzeczywiście zrezygnuje z programu, widzowie przekonają się w niedzielę.

"Rolnik szuka żony". Waldemar o nowych uczestnikach. Nie jest przekonany

W poprzedniej edycji formatu "Rolnik szuka żony" poznaliśmy Waldemara, który postanowił wyjawić, co sądzi o nowych uczestnikach. "Jakoś mnie oni nie przekonują niestety. Wydaje mi się, że w dziesiątej edycji nasi bohaterowie byli z takim temperamentem i z takimi konkretnymi oczekiwaniami. Widać było takie napięcie i stres. Rzuciło mi się w oczy, że byli zestresowani" - wyznał w rozmowie z "Faktem". Dodał, że kibicuje Wiktorii i Sebastianowi. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Artur jest zakochany. Z partnerką poznali się w nietypowym miejscu