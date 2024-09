"M jak miłość" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych polskich seriali. Produkcja pojawia się na antenie TVP 2 od niemal 24 lat i nieustannie cieszy się wielką popularnością i zainteresowaniem wśród widzów. Nie da się ukryć, że przez lata emisji serial zgromadził wokół siebie rzeszę fanów, którzy zżyli się z bohaterami i z zapartym tchem w piersiach śledzą ich dalsze losy. Nowy sezon "M jak miłość" właśnie wystartował, a widzowie znowu mogą się cieszyć kolejnymi perypetiami rodziny Mostowiaków. Jednym z głównych wątków jest związek Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński), który początkowo budził kontrowersje, zwłaszcza przez różnicę wieku. Jak jest prawda?

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek pokazała nietypowe sceny na planie "M jak miłość"

"M jak miłość". Różnica wieku między Dorotą a Bartkiem nie jest aż tak ogromna

O Dorocie w "M jak miłość" było głośno. Głównie wtedy, gdy wprowadziła się do luksusowej willi i zamieniła życie w mieście na Grabinę. Początkowo z Bartkiem łączyły ją relacje czysto biznesowe. Głębsze uczucie narodziło się między nimi dopiero później. Czujnym widzom nie umknął fakt, że Dorota jest nieco starsza od Bartka, a na pewno o wiele bardziej doświadczona przez życie. - Czy wiek może być przeszkodą? Myślę, że nie... Wszystko psują pieniądze i tutaj wprawiają też Bartka w pewien rodzaj zakłopotania - powiedział w "Kulisach serialu M jak miłość" Arkadiusz Smoleński. Widzowie szybko się jednak przekonali do tej relacji i zaczęli kibicować parze. Okazuje się też, że różnica wiekowa między nimi wcale nie jest tak duża, jak mogłoby się wydawać. Prywatnie Iwona Rejzner ma 43 lata, a Arkadiusz Smoleński 40 lat. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

"M jak miłość". Iwona Rejzner ma sportową pasję. "Sprawia mi ogromną przyjemność"

Dorota została przedstawiona w serialu jako bardzo elegancka i zadbana kobieta, która pielęgnuję urodę i niemal zawsze stara się dobrze wyglądać. Prywatnie Iwona Rejzner jest bardzo podobna do postaci, w jaką się wciela. Dba o wygląd, a także o zdrowie i formę. Wielką pasją aktorki jest sport, a dokładniej siatkówka plażowa. Na jej profilu w mediach społecznościowych możemy zobaczyć, że ma grupę kobiet, z którymi trenuje. Razem jeżdżą na mecze i różnorodne turnieje. O swojej pasji wspomniała też w jednym z wydań "Pytania na śniadanie". - Jest to coś, co sprawia mi ogromną przyjemność, ale też pozwala zachować figurę. Bo kobieta w pewnym wieku musi się trochę poruszać, by dobrze wyglądać - wyznała w programie. ZOBACZ TEŻ: "M jak miłość" wróciło z nową czołówką. Co na to widzowie? Nie są zachwyceni. "Coraz gorzej".