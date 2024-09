Gdy Edward Miszczak rok temu organizował swoją pierwszą ramówkę w Polsacie, nowości, które zaproponował, okazały się klapami i szybko spadły z anteny. W związku z tym ostatnio dyrektor programowy stacji poza kontynuacjami sprawdzonych formatów jak np. "Taniec z gwiazdami" czy "Twoja twarz brzmi znajomo", stawia na reaktywacje produkcji, które przed laty były hitami. I tak oto jesienią na ekrany powrócił serial "Malanowski i partnerzy", a lada moment pojawi się stary teleturniej Krzysztofa Ibisza" Awantura o kasę". Nie jest też tajemnicą, że w kolejnym sezonie widzowie zobaczą znowu "Must be the music", ale Plotek dowiedział się, że to nie wszystko z odgrzewanych kotletów, jakie chce zaserwować Miszczak.

REKLAMA

Zobacz wideo Edward Miszczak o kulisach nowej ramówki Polsatu

Polsat chce reaktywować kultowy serial sprzed lat. Na co padnie?

Swego czasu Polsat opierał się na serialach komediowych. To właśnie w obecnej stacji Edwarda Miszczaka triumfy popularności święciły takie tytuły jak: "13 posterunek", "Miodowe lata", "Rodzina zastępcza", "Graczykowie", "Daleko od noszy", "Mamuśki" czy "Halo Hans!". Chętnie oglądane były też seriale obyczajowe i kryminalne: "Samo życie", "Fala zbrodni", "Na krawędzi", "Adam i Ewa", "Pensjonat pod różą", "Hotel 52", "Linia życia", "Tylko miłość" i "W rytmie serca". Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jedna ze znanych serialowych produkcji za jakiś czas zostanie wznowiona. - Edwardowi marzy się jakiś serial ze starych, dobrych lat Polsatu. Bada rynek i zastanawia się z doradcami, co dziś miałoby rację bytu, bo on chce jakiś prosty serial dla najmniej wybrednego widza, który ogląda telewizję. Inwestowanie w nowości dziś jest ryzykowne, jeśli nie są to seriale premium. Tych Polsat dużo robi na swoją platformę streamingową i tam się dobrze oglądają, ale w telewizji już niekoniecznie. Jego plan to opieranie się na nostalgii - mówi Plotkowi nieoficjalnie pracownik Polsatu.

Problem z "Miodowymi latami"