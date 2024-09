"Chłopaki do wzięcia" to hitowy program, który nieustannie cieszy się popularnością widzów. Nie da się ukryć, że jednym z najpopularniejszych uczestników jest Jaruś. U mężczyzny ostatnio wiele się działo. Wszystko za sprawą konfliktu małżeńskiego. Wiadomo, że Jaruś ułożył sobie życie u boku Gosi. Para stanęła nawet na ślubnym kobiercu. Niestety, niedługo po tym zaczęły się pewne nieporozumienia. Para ogłosiła rozstanie, a w grę wchodził nawet rozwód. Ostatecznie małżonkowie znaleźli nić porozumienia i się dogadali. Jeśli myślicie, że na tym koniec problemów Jarusia, to jesteście w błędzie. Jego kariera zawodowa właśnie stanęła pod wielkim znakiem zapytania. Fani programu też mogą być niezadowoleni. Produkcja podjęła bowiem decyzję o zakończeniu formatu.

"Chłopaki do wzięcia". Kariera Jarusia w zagrożeniu. Złe wieści dla fanów. Nie będzie nowych odcinków

Jaruś chwytał się w życiu różnorodnych zajęć. Początkowo sprzedawał perfumy i zegarki na bazarze w Żarach. Później zaczął drukować nadruki na koszulkach. Myślał także o stworzeniu własnej kolekcji. W międzyczasie reklamował też posłania dla psów na Facebooku. Po tym jego działalność w sieci nabrała zawrotnego tempa. Mało tego regularnie pojawiał się także w programie "Chłopki do wzięcia", który bez wątpienia przyczynił się do zwiększenia jego popularności. Na dalszy udział Jarusia w programie nie ma już co jednak liczyć. Fani formatu z pewnością będą rozczarowani i pogrążeni w smutku. Według najnowszych doniesień medialnych Polsat podjął decyzję o zakończeniu produkcji, a co za tym idzie, zainteresowanie jej bohaterami może znacznie spaść. Ta informacja została potwierdzona przez portal Wirtualne Media. Mimo że nowe odcinki nie będą już emitowane, to powtórki wciąż będzie można oglądać na platformie Polsat Play. Miejsce antenowe mają zająć natomiast filmy fabularne. Co sądzicie? Dajcie znać w naszej sondzie! Po zdjęcia Jarusia zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Chłopaki do wzięcia". Jaruś zostanie muzykiem? Niedawno odkrył nowe powołanie

Jakiś czas temu Jaruś odkrył w sobie kolejne nowe powołanie, jakim okazało się śpiewanie. Zanim jednak zdecydował się podzielić się tym z szerszą publicznością, postanowił starannie się przygotować. Właśnie z tego powodu zakupił mikser DJ-ski, aby jego przekazy na YouTube były o wiele barwniejsze, a także bardziej urozmaicone. Wraz z upływem czasu Jaruś zaczął również zamieszczać nagrania, na których wykonuje znane piosenki, takie jak: "Mydełko Fa", "Nie zadzieraj nosa" czy "Wszyscy Polacy". Jak myślcie, czym zajmie się po programie "Chłopaki do wzięcia"? O tym z pewnością przekonamy się już niebawem.