Magdalena Ogórek wróciła do telewizji. Jednak była gwiazda TVP Info nie ma już takich zasięgów jak kiedyś, bo dołączyła do nowej niszowej stacji wPolsce24.pl. Obejrzałem jej debiut, który był trzygodzinnym porankiem u boku Rafała Porzezińskiego. To był festiwal wzajemnej adoracji i spijania sobie z dzióbków. Ważne tematy jak np. bezpieczeństwo dzieci w sieci czy otyłość, przeplatane były prywatnymi wycieczkami i politycznymi przytykami do rządu. Ogórek stwierdziła, że mamy teraz dyktaturę. Prowadzący nie mogli sobie tego wszystkiego odmówić, co jednoznacznie pokazuje linię stacji i tego, czego możemy się tu spodziewać. Kalka starego propagandowego TVP Info. Poza tym dostaliśmy nachalną reklamę ich programu informacyjnego, który będzie nazywał się jak dawny serwis TVP - "Wiadomości". Magdalena Ogórek stwierdziła, że już nie się może go doczekać dzisiaj o 19:30, bo w końcu widzowie dostaną rzetelną porcję newsów. Program ma prowadzić m.in. Michał Adamczyk, a jego gościem będzie Jarosław Kaczyński, zabrzmiało to gorzej niż suchar Karola Strasburgera z "Familiady". Ale prowadzący byli uśmiechnięci od ucha do ucha. Choć mam wrażenie, że tylko oni się z tego cieszą, a prawicowcy będą o tej porze woleli oglądać rozmowy Danuty Holeckiej w TV Republika, która notuje coraz większą oglądalność. Na deser dostaliśmy wywiad z powracającą u nich na antenę Martą Kielczyk. Też do "Wiadomości". I kolejny festiwal mówienia o nich, jaki to opiniotwórczy program, rzetelny i z najlepszą ekipą w Polsce. Poprawił wam się humor?

Magdalena Ogórek okrzyknięta... Polą Raksą

Hitem było jak Rafał Porzeziński podpytywał Magdalenę Ogórek o wakacje i się jej podlizywał. - Buzia Poli Raksy, ale raczej z charakteru to jesteś raczej Lara Croft, i szukałaś zaginionej arki, i grobu świętego Piotra. Czy tak było? - zagadywał, po czym nastąpiła autopromocja nowej książki Ogórek. Dzięki niemu mogła pochwalić się, że wakacje spędziła w Watykanie, gdzie zbierała materiały w tajnych archiwach i tropiła niemieckich oraz austriackich nazistów. Oczywiście podziękowała za komplementy i nieskromnie dodała, że słyszała nawet, że niektórzy mówią na nią... "Pani Samochodzik". W sumie to lepsze niż przytyki do rządu i różne polityczne wieści dziwnej treści. - "Anioły i demony" i rzeczywistość przedstawiona przez Dana Browna to prawda. W tajnych archiwach watykańskich leżą tajne archiwa świata. Tam nie ma cienia przesady. To, co mogłam, to już dotykałam. To, co już jest odtajnione, to są tajne dokumentacje związane z II wojną światową - próbowała zaciekawić Ogórek. Nazwanie Ogórek Polą Raksą wróciło też przy okazji rozmowy o książce na temat Iny Benity. - Ty jesteś Pola Raksa - powiedział znowu Porzeziński. Tak, wiemy już to i zapamiętamy.

Magdalena Ogórek strzela kontrowersyjnymi refleksjami jak z karabinu