Po rewolucji na Woronicza z pracą pożegnała się prawie cała dotychczasowa ekipa TVP. Wielu dawnych pracowników stacji przeszło do TV Republika. To właśnie tam posadę znalazła m.in. Danuta Holecka, była prowadząca "Wiadomości" i naczelna twarz telewizji za czasów rządów Jacka Kurskiego. Jak się okazuje, TV Republika kontynuuje zmiany kadrowe i właśnie zwerbowała do stacji kolejną twarz znaną z TVP. Do ekipy programu "Dzisiaj" dołącza Edyta Lewandowska. Na tym nie koniec, bo już znane są kolejne nazwiska nowych pracowników stacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Dowbor nadal broni "Nasz nowy dom". "Troszkę to niepoważne"

Edyta Lewandowska dołącza do TVP Republika. Wcześniej TVP oskarżyła ją o kłamstwo

Edyta Lewandowska z Telewizją Publiczną była związana od 1997 roku. Największą popularność przyniosło jej prowadzenie głównego wydania "Wiadomości". W jednym z wywiadów prezenterka wspominała, że rozstała się z TVP na własnych warunkach. Jak się jednak okazało, władze stacji były odmiennego zdania i zarzuciły jej kłamstwo. "Szanowni państwo, w związku z nieprawdziwymi treściami podawanymi przez panią Edytę Lewandowską w artykule na portalu Wirtualne Media, które dotyczą trybu oraz terminu rozstania się z nią przez Telewizję Polską S.A. w likwidacji informujemy, że do definitywnego zakończenia współpracy doszło na skutek jednostronnej decyzji TVP, która rozwiązała umowę z panią Edytą Lewandowską w trybie bez wypowiedzenia. Wypowiedzenie złożone przez panią Edytę Lewandowską było nieskuteczne – zostało złożone po rozwiązaniu umowy przez TVP" - czytamy w oświadczeniu Rzecznika TVP. Lewandowska w TV Republika będzie prowadzić program "Dzisiaj". Kto jeszcze dołączy do ekipy "TVP bis"? W ciągu najbliższych tygodni w stacji pojawi się także Ewa Bugała, znana z TVP Info, oraz Karol Gnat, który prowadził programy w TVP3 i TVP Info, a teraz poprowadzi format "Zrujnowani odbudowani".

Edyta Lewandowska Fot. TVP

Katarzyna Dowbor z nową fuchą w TVP. "Zawsze o tym marzyłam"

Co tymczasem słychać w TVP? Katarzyna Dowbor właśnie została doceniona przez szefostwo i objęła nowe, bardzo ważne stanowisko. Podczas oficjalnej prezentacji ramówki TVP, która odbyła się 28 sierpnia, ogłoszono, czym będzie zajmować się dziennikarka. - Misja telewizji publicznej to walka z wykluczeniem i my chcemy naprawdę pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Jesienią z kopyta rusza Fundacja Telewizji Polskiej i zgadnijcie państwo, kto stanie na jej czele? Katarzyna Dowbor - przekazał Tomasz Sygut. Głos zabrała również sama Katarzyna Dowbor, która jest bardzo zadowolona z tej decyzji. - Drodzy państwo, nie ma nic piękniejszego, niż pomaganie i zawsze marzyłam o tym, żeby ta telewizja publiczna dla wszystkich, pomagała tym, którzy są wykluczeni, którzy są w najtrudniejszej sytuacji. Bardzo dziękuję, że mamy podobne zdanie, panie prezesie - powiedziała.