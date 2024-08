Skład prowadzących "Dzień dobry TVN" wygląda naprawdę obiecująco. Niezmiennie widzów o poranku będą witać Marcin Prokop i Dorota Wellman, Paulina Krupińska i Damian Michałowski oraz Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński. Pojawi się również zupełnie nowy duet - Maciej Dowbor i Sandra Hajduk-Popińska, która wcześniej prowadziła śniadaniówkę z Anną Senkarą. - Z Sandrą przez ostatnich parę dni cały czas jesteśmy na telefonach. To jest duże wydarzenie w życiu każdego - móc wystąpić w "Dzień dobry TVN" jako prowadzący - mówił w śniadaniówce Dowbor. Prezenter podzielił się również osobistym wyznaniem.

Maciej Dowbor w "Dzień dobry TVN". Tak przywitał się z widzami

Prezenter nie ukrywał, że prowadzenie śniadaniówki od dawna było jego wielkim marzeniem. Dowbor przyznał, że przez ostatnie kilka dni ekscytacja była ogromna. - Prawdę mówiąc, dzisiaj całą noc nie spałem, tylko czekałem aż wreszcie razem z wami pojawię się tutaj - mówił na antenie. Później opowiedział o swoich oczekiwaniach. - Mam nadzieję, że będę wybijać dobre rytmy. Postaram się swoim rytmem dołączyć do waszego poziomu, do waszej temperatury. Nie mogę się już doczekać. Jestem podekscytowany - kontynuował. Pod zdjęciem wszystkich prezenterów na profilu "DDTVN" pojawiły się pierwsze komentarze. "Super prowadzący! Miło widzieć Maćka Dowbora", "Super! Dobrze was wszystkich widzieć w tym składzie" - czytamy.

Nie tylko Maciej Dowbor! Do ekipy "DDTVN" dołączył znany sportowiec

W ostatnim czasie każda ze stacji przechodzi ogromne zmiany. Niedługo wrzesień, a więc i nowa ramówka. Jak widać, TVN ma swoje sposoby, by przyciągnąć do siebie widzów. Nowym członkiem ekipy "DDTVN" został Adam Małysz. - Adam został naszym kolegą redakcyjnym, pracuje jako dziennikarz, pokazuje nam swój świat, ale również swoje zainteresowania, wybiera gości, będzie rozmawiał z tymi gośćmi w naszym studio, robił reportaże, więc zobaczą państwo Adama Małysza w zupełnie innym wydaniu - zapowiadała nowego prowadzącego Dorota Wellman. ZOBACZ TEŻ: Szefowa TVN nie chciała zatrudnić Katarzyny Cichopek. Dlaczego? Nie gryzła się w język