Publiczny nadawca przychodzi z nowymi propozycjami dla miłośników kryminałów. Pojawi się między innymi serial "Profilerka". "To licząca 12 odcinków opowieść pełna tajemniczych zagadek, których rozwiązania podejmie się tytułowa bohaterka, Julia Wiger. W rolach głównych zobaczymy Wiktorię Gorodeckaję i Michała Czerneckiego" - tak brzmi oficjalny komunikat stacji. W kolejnej produkcji biorą udział polskie i ukraińskie sławy. Sprawdźcie, o czym opowiada i kto dokładnie w nim występuje.

Nowy serial TVP z Delągiem. Fani bestselleru będą zadowoleni

Jeden ze znanych polskich aktorów, który zagrał m.in. w "Kilerze", "Chłopaki nie płaczą" czy "Wszystko albo nic", został zaangażowany do ukraińskiej produkcji "Kawa z kardamonem". Serial opiera się na bestsellerze "Melodia kawy w tonacji kardamonu" Natalii Hurnickiej. Wiadomo, że emitowany będzie w soboty o godz. 17.35. Wspomniana produkcja opowiada o romansie szlachcica, którego gra właśnie Paweł Deląg oraz ukraińskiej sieroty, granej przez Ołenę Ławreniuk. Na ekranie zobaczymy ponadto siostrę Deląga, czyli Dorotę Deląg, grającą Teresę. Aktorka przyznała, że od samego początku mogła liczyć na wsparcie brata. Miała do zagrania kilka trudnych scen. - My się wspieramy, ale przede wszystkim spędzamy dobrze czas - zaznaczył Deląg w "Dzień dobry TVN". Akcja serialu rozgrywa się we Lwowie. Poza wspomnianymi aktorami zobaczymy tam Bartłomieja Kasprzykowskiego, Annę Cieślak i Antoniego Pawlickiego. Co ciekawe, zdjęcia do serialu skończyły się już w 2021 roku, ale do tej pory produkcji nie pokazywano w polskiej telewizji. Fani Deląga już zacierają ręce. Nie możecie się doczekać? Kadry z tego nowego serialu znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Paweł Deląg ma syna, który również pokochał świat filmu

Aktor doczekał się dwóch synów. Jeden z nich otrzymał imię po znanym ojcu i także pokochał artystyczny świat, a dokładnie ścieżkę producencką. - Paweł wzbudza sympatię ludzi swoim zaangażowaniem, pracowitością, tym, że nie daje sobie taryfy ulgowej. Uwierzyłem, że Paweł jest w stanie sam osiągnąć szczyt. Chciałbym, żeby odważnie realizował swoje marzenia, nie bał się upaść, ale też myślał pozytywnie i śmiało. Żeby realizował swój potencjał. I aby przyniosło mu to poczucie harmonii i szczęścia - tak sam Deląg mówił na temat syna w wywiadzie z "Vivą!".