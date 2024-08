Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz wzięli udział w ósmej odsłonie uwielbianego przez widzów formatu "Rolnik szuka żony". Między parą prawie od razu można było zauważyć widoczną chemię. W ostatnich odcinkach serii byliśmy świadkami tego, jak między nimi robi się coraz bardziej poważnie, a uczucie nabiera tempa. Para chodziła za rękę i nie szczędziła sobie komplementów. Już w wielkim finale rolnik postanowił oświadczyć się swojej ukochanej. Po zakończeniu programu w październiku 2022 roku Joanna i Kamil powitali na świecie córkę Antoninę. Z kolei we wrześniu 2023 roku para sformalizowała związek i stanęła na ślubnym kobiercu. Ostatnio małżonkowie pojawili się na jednym z eventów i ochoczo pozowali do zdjęć. Musicie to zobaczyć.

"Rolnik szuka żony". Joanna i Kamil pojawili się na evencie. Tak się wystroili

Po udziale w telewizyjnym show Joanna prężnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi 118 tys. użytkowników. Żona Kamila co rusz uchyla rąbka tajemnicy i dzieli się codziennością, relacjonując bieżące wydarzenia. Ostatnio para miała iście imprezowy czas. Niedawno była uczestniczka hitu TVP pochwaliła się zdjęciami z wesela, a teraz przyszła pora na relację z eventu. Joanna i Kamil pojawili się na premierze nowego samochodu. Przy okazji zapozowali na ściance i bosko się zaprezentowali. Tego wieczora Kamil postawił na klasyczną koszulę o ciemnym kolorze. Do tego dobrał obcisłe spodnie w tej samej barwie. Z kolei Joanna wybrała jasnoszarą sukienkę z odsłoniętymi ramionami, sporym dekoltem i tiulowym dołem. Kreacja sięgała za kolana i podkreślała sylwetkę. Do tego żona rolnika dopasowała modne w tym sezonie sandałki na wysokich obcasach. Całość dopełniły rozpuszczone włosy i subtelny makijaż. Trzeba przyznać, że oboje w takich wydaniach prezentowali się bardzo elegancko. Warto też zauważyć, że Joanna i Kamil bardzo chętnie robili sobie zdjęcia. Mało tego uśmiech nie schodził im z twarzy, co może jedynie oznaczać, że fenomenalnie się bawili. Jesteście ciekawi, jak Joanna i Kamil wyglądali na wydarzeniu? Zajrzyjcie do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Joanna błyszczała na weselu. Ta sukienka to strzał w dziesiątkę

Nie tak dawno temu Joanna i Kamil pochwalili się zdjęciem z wesela. Na wydarzeniu towarzyszyła im córka Antonina. Choć cała trójka prezentowała się zjawiskowo to bez wątpienia Joanna skradła całe show. Na tę okazję żona Kamila wybrała pomarańczową sukienkę na ramiączkach, która na dole ozdobiona była grubymi falbanami. Do tego Joanna upięła włosy i wypuściła kilka pasemek, a całość uzupełniła srebrnymi butami i biżuterią. Internauci niemal oniemieli z zachwytu. Posypały się same komplementy. "Asiu, pięknie wyglądasz!", "Piękna sukienka" - czytamy w sekcji z komentarzami. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Kamila Boś w bikni. Pojechała na wakacje z gwiazdą "Dzień dobry TVN".