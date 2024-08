"Taniec z gwiazdami" to bez wątpienia hit Polsatu. Po dłuższej przerwie wiosną 2024 roku ruszyła 14. edycja, w której znalazło się sporo znanych nazwisk. Podobnie jest w przypadku 15. sezonu, który startuje w połowie września. W programie zobaczymy m.in. taneczne popisy Rafała Zawieruchy, Macieja Zakościelnego, Olgi Bończyk czy Natalii Nykiel, a tak prezentuje się pełna lista uczestników. Tym razem także będzie można zasiąść na widowni, a bilety można zakupić przez internet. Trzeba jednak za to słono zapłacić.

"Taniec z gwiazdami". Fani narzekają na wysokie ceny za wstęp na widownię

Miejsce na widowni to dla fanów "Tańca z gwiazdami" nie lada gratka. W zeszłym sezonie ceny zaczynały się od 210 złotych. Teraz jest jeszcze drożej, bo bilet kosztuje aż 263,50 zł. Nie wszystkim się to spodobało. "Chyba was głowa boli, że taka cena...", "Ale ceny zabójcze!", "Wow, wyższa cena niż w poprzedniej edycji, szkoda..., Jeszcze gdyby była gwarancja, że siedzi się na dole, a nie na balkonie. Fajnie jakbyście zrobili sektory, bo jakość oglądania z dołu i z góry moim zdaniem się różni" - narzekają fani w mediach społecznościowych.

Szybko znaleźli się jednak chętni, bo bilety na pierwsze dwa odcinki zostały już wyprzedane. Na razie nie ma możliwości zakupu miejsc na kolejne. Skontaktowaliśmy się z Polsatem z prośbą komentarz w sprawie, skąd tak wysokie ceny, jednak do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

"Taniec z gwiazdami" bez Marcina Hakiela

W poprzedniej edycji po długiej przerwie w "Tańcu z gwiazdami" pojawił się Marcin Hakiel, który trenował z Dagmarą Kaźmierską (przypominamy, że zrezygnowała ona z show, a chwilę później wybuchła afera po publikacjach portali Goniec.pl na temat szczegółów jej działalności). W tej edycji jednak nie zobaczymy już tancerza. Jak dowiedział się Plotek, wszystko przez przejście Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego do Polsatu. Chociaż Hakiel miał nie przejmować się zbytnio brakiem propozycji, na ten temat wypowiedziała się w ostrych słowach jego partnerka Dominika. Po zdjęcia uczestników nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami" zapraszamy do galerii na górze strony.