Program "The Voice of Poland" doczekał się 15. edycji. Już wkrótce fani będą mogli podziwiać jubileuszowy sezon muzycznego show. w 14. edycji Tomasz Kammel był prowadzącym. Teraz jednak nowa osoba zajmie jego miejsce. Już wiemy, kto nią będzie. "Dziennikarka jest wielką fanką naszego show, więc tym bardziej cieszymy się, że możemy powitać ją na pokładzie" - czytamy na Instagramie. O kogo chodzi?

"The Voice od Poland". Oto nowa prowadząca muzycznego programu!

Nową prowadzącą została Paulina Chylewska. Dziennikarka przez 20 lat pracowała w Telewizji Polskiej. Karierę zaczęła w 1996 roku. Później przeszła do Polsatu, z którym związała się w latach 2017-2024. Obecnie ponownie działa w TVP. Jest jednak gotowa na kolejne wyzwania. W "Pytaniu na śniadanie" wyemitowanie nagranie, w którym dziennikarka wyraziła swoją radość z nowej roli. Od lat sama ogląda "The Voice of Poland". - Mam zawsze wrażenie, że to jest taka energia, która niesie nie tylko w samym studiu, ale też niesie widzów przed telewizorami. Ja sama oglądam "The Voice of Poland" od chyba pierwszej edycji. (…) I oni spełniają swoje marzenia. Przychodzą do tego programu, żeby spełnić swoje marzenie. I ja też będę spełniać swoje marzenie, bo 15., jubileuszową edycję tego programu będę miała wielką przyjemność poprowadzić. Bardzo się cieszę i naprawdę nie mogę się doczekać - powiedziała Paulina Chylewska. Cieszycie się? Kadry z jurorami "The Voice od Poland" znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Fani skomentowali zmiany w "The Voice of Poland". Głosy są podzielone

Widzowie programu "The Voice od Poland" wyrazili już swoją opinię dotyczącą nowej prowadzącej. Wielu fanów przyzwyczaiło się do jej poprzednika, czyli Tomasza Kammela. "Szkoda, poprzednicy byli cudowni", "To jakiś żart? Chylewska kompletnie nie nadaje się do tego formatu" - pisali jedni, niezadowoleni z wyboru. "Bardzo dobra decyzja", "Super, Paulina to sympatyczna, profesjonalna kobieta, powinna sobie poradzić. Trzymam kciuki" - twierdzili drudzy. Do której strony się zaliczacie?