Waldemar i Dorota poznali się w dziesiątej odsłonie programu "Rolnik szuka żony". Zakochani początkowo mieli nie tworzyć żadnej relacji. Rolnik wybrał Ewę spośród swoich kandydatek. Dopiero w finale wyszło na jaw, że związek nie przetrwał. Wkrótce Waldemar zaczął układać życie z Dorotą. Co ciekawe, na początku ją odrzucił. Niedługo potem stało się jasne, że tę dwójkę połączyła prawdziwa miłość. Obecnie para oczekuje na narodziny córki. Niedawno Dorota pokusiła się na nietypowe słowa.

"Rolnik szuka żony". Dorota nie szczędziła słów w sieci. Zaskakująca wypowiedź na temat partnera

Dorota i Waldemar świetnie odnajdują się w świecie mediów społecznościowych. Co więcej, para regularnie publikuje ujęcia z życia prywatnego. Ukochana rolnika nie stroni od zdjęć. Tym razem jednak to jej słowa wzbudziły szok. Dorota bez wahania napisała na swoim profilu na Instagramie, że związki i relacje nie zawsze są łatwe. "A życie mimo iż piękne - jest cholernie ciężkie. Znikają różowe okulary, które założyliśmy na początku i nagle okazuje się, że partner ma wady" - podkreśliła kobieta. O co chodzi? Fani zaczęli się zastanawiać, czy w związku Doroty i Waldemara wszystko jest w porządku. Na szczęście, nie musieli się martwić. "Pojawiają się problemy, praca, zmęczenie, czasem brak pieniędzy i milion innych kłopotów. Dlatego właśnie prawdziwa miłość to ciągłe zaangażowanie, kompromisy i chęć dawania siebie. To ciągłe wspieranie się, wzajemna pomoc, rozmowy i wspólny czas razem i to cała sztuka" - dodała Dorota w sieci. Zgadzacie się z nią? Po więcej ujęć Doroty i Waldemara zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Dorota i Waldemar spędzają ze sobą czas przed porodem. Są chwile na trochę rozrywki

Dorota i Waldemar czekają na narodziny dziecka. Niedawno razem zamieszkali. Oboje mają dzieci z poprzednich związków. Cała czwórka spędza ze sobą dużo czasu przed narodzinami kolejnej członkini rodziny. Ostatnio rodzice z pociechami wybrali się do Bydgoszczy. Poinformował o tym Waldemar na swoim profilu na Instagramie, dodając zdjęcie. "Jeszcze tylko odebrać chłopaków i szybki wyjazd do Bydzi dobiegł końca. Każdy z naszej czwórki zadowolony z wyjazdu" - napisał rolnik w sieci. Pokazał również, że byli w kinie. Nie da się ukryć, że Dorota spędza czas przed porodem w aktywny sposób. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Plotkowano o nowym związku Darka, a teraz takie wieści. "Wieczór kawalerski"

