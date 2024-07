Program "Chłopaki do wzięcia" zadebiutował w telewizji w październiku 2012 roku. Uczestnikami formatu najczęściej są mężczyźni po przejściach. Zamieszkują oni mniejsze miejscowości. Występ przed kamerami ma pomóc im w poszukiwaniu drugich połówek. Najsłynniejszymi bohaterami formatu są m.in. Krzysztof "Bandziorek" Dzierżanowski oraz Stefan Koch. Mężczyźni podjęli ważne decyzje na wizji.

"Chłopaki do wzięcia". Bandziorek zaskoczył Danusię. Oświadczył się w wyjątkowym miejscu

W 2021 roku Bandziorek oświadczył się Danusi. Wyjątkowe wydarzenie miało miejsce w domu rodzinnym bohatera. Padł na kolana przed partnerką, trzymając bukiet róż i pudełko z pierścionkiem. - Kochanie, zostaniesz moją żoną? - zapytał Danusię. Nie musiał długo czekać na odpowiedź. - Nie wiem, zastanowię się... ale raczej tak. No nie, jest super, daj. Przyjmę ten pierścionek od ciebie – odparła Danusia. Kobieta nie kryła szoku przed kamerami. Wyznała, że nie spodziewała się oświadczyn w domu rodzinnym Bandziorka. Zakochani do tej pory nie stanęli na ślubnym kobiercu, a w mediach pojawiały się plotki o kryzysie. W jednym z odcinków Danuta odpowiedziała o tym, czy planują z Bandziorkiem ceremonię. - Na razie jeszcze tak na dystans jesteśmy. Jeszcze się sprawdzamy, docieramy, a później zadecydujemy – mówiła.

„Chłopaki do wzięcia". Stefan padł na kolana przed Aldoną. Mówił o wyjątkowości

Bandziorek nie był jedynym uczestnikiem programu, który zdecydował się na oświadczyny przed kamerami. W 2022 roku Stefan Koch zabrał ukochaną Aldonę do restauracji i zapytał o to, czy zostanie jego żoną. Kobieta bez wahania przyjęła oświadczyny, a Stefan nie krył radości. - Nie każdej może by się chciało robić to, co Aldona dla mnie robi. Jest bardziej wyjątkowa od innych kobiet - podsumował w telewizji. Zdjęcie z tego momentu znajdziecie w galerii na górze strony. ZOBACZ TEŻ: "Chłopaki do wzięcia". Jaruś przygotował niespodziankę dla Gosi. W ten sposób chce zażegnać kryzys?