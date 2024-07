Niebawem na antenie Telewizji Polskiej zadebiutuje nowy format o miłosnych potyczkach Polaków za granicą. "W programie biorą udział single i singielki o polskich korzeniach, którzy mieszkają w USA, ale chcą, aby ich partner/ka pochodził/a z Polski" - można przeczytać w opisie castingu. Choć nie wiemy, kto będzie prowadzącym "Origins of Love" to wiele przesłanek wskazuje na Kacpra Kuszewskiego. To właśnie jego głos słyszymy w licznych zapowiedziach. Niedawno aktor przedstawił pierwszych uczestników programu! Jest na co czekać? Zdjęcia wszystkich ogłoszonych kawalerów znajdziecie w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Dowbor o miłości w dojrzałym wieku. Zobaczymy ją jeszcze w sukni ślubnej?

"Origins of Love. Polak szuka żony". Sebastian z IT i Mateusz strażak

Pierwszym mężczyzną szukającym miłości jest 24-letni Mateusz z Chicago. Uczestnik jest fanem motoryzacji, a na co dzień pracuje jako strażak. Jego rodzina pochodzi z Tarnowa. Kogo szuka w programie? - Polki, bo kocham Polskę. Szukam dziewczyny, która ma dużą motywację. Takiej, która lubi dużo się śmiać, musi być odważna - opowiadał. Czy Mateusz spotka tę jedyną? O tym przekonamy się już niedługo. Kolejnym uczestnikiem jest 31-letni Sebastian, który pracuje w branży IT. - Jestem człowiekiem, który nie potrafi siedzieć w miejscu i nic nie robić. To dla mnie najgorsza kara - mówił o sobie. Sebastian szuka szczerej miłości, która będzie miała podobne cele w życiu. - Chciałbym mieć dzieci, tyle, żebym tylko nie zbankrutował - żartował.

"Origins of Love. Polak szuka żony". Łukasz mieszka w Chicago, ale dużo czasu spędza również w Polsce

Trzecim uczestnikiem nowego programu matrymonialnego jest 35-letni Łukasz, agent ubezpieczeniowy. - Jestem człowiekiem, który twardo stąpa po ziemi. Interesuję się polityką, lubię dobre podcasty, także lubię wiedzieć, co się dzieje na świecie - słyszymy w wizytówce. Dwa lata temu Łukasz wybudował w Polsce swój wymarzony dom. W Chicago mieszka z siostrą i jej dwuletnim synem. Jakiej relacji poszukuje? - Marzę o rodzinie. Dziewczyny, jeśli tak jak ja szukacie stałego związku, a nie przygody, odzywajcie się, piszcie i kto wie, być może dzięki tej przygodzie odnajdziemy siebie nawzajem - apelował. Czekacie na nowe show TVP? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu. ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Cichopek poprowadzi nowe randkowe show. Jest nagranie z planu. "Coś wie na ten temat"