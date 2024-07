"Nasi w mundurach" to program telewizyjny stacji TTV. W show występują celebryci, którzy biorą udział w wymagających szkoleniach wojskowych. W 2023 roku skończył się drugi sezon formatu. Pojawili się w nim między innymi Sylwia Bomba, Mateusz "Bigboy" Borkowski czy bracia Collins. Najlepsza okazała się Alex Morzyńska, która znana jest z programu "Diabelnie Boskie". Już wkrótce rozpocznie się trzecia edycja show "Nasi w mundurach". Widzowie poznali kolejną bohaterkę. Różni się od pozostałych.

"Nasi w mundurach". Jedna z uczestniczek wystąpi bez pary

Na jesień rozpocznie się trzecia edycja programu "Nasi w mundurach". Wśród uczestników pojawią się między innymi synowie Justyny Steczkowskiej czy Jakub "Felek" Feliński i Konrad "Marian" Mariański z "Gogglebox". Fani właśnie dowiedzieli się o kolejnej uczestniczce. Jest nią Joanna Opozda! Okazało się jednak, że celebrytka wystąpi bez partnera. Sama spróbuje swoich sił w programie. "Jedyna uczestniczka, która zdecydowała się na szkolenie wojskowe…bez pary. Na co dzień matka samotnie wychowująca dwuletniego syna. Trudności życia codziennego nie załamały jej, a wręcz przeciwnie - dodały wiary i pewności siebie. Mimo że w koszarach nie będzie wspierał jej nikt z jej bliskich, Joanna może okazać się czarnym koniem trzeciej edycji i sprawić niejedną niespodziankę" - czytamy w poście na Instagramie. Myślicie, że celebrytka da sobie radę? Więcej kadrów z poprzedniego sezonu "Nasi w mundurach" znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Nasi w mundurach". Drugi sezon zawiódł uczestników

Do finału drugiej edycji programu "Nasi w mundurach" dotarli Rafał Collins, Hubert Szczypek, Kamil Diaz i Alex Morzyńska. Uczestnicy wykonywali wiele różnych zadań. Ostatecznie to Alex była niepokonana. Zwyciężczynię wskazał pułkownik Krzysztof Przepiórka. Widzowie nie byli jednak zachwyceni. W sieci wybuchła prawdziwa burza. "Alex nie zasłużyła na wygraną, byli lepsi od niej", "To zwykła ustawka" - pisali zawiedzeni pod postem na Instagramie. Później głos zabrał Rafał Collins. Nie ukrywał, że spodziewał się czego innego. "Na pytanie, z kim chciałbyś się znaleźć w momencie zagrożenia/wojny - wszyscy uczestnicy wskazali mnie... To był najpiękniejszy moment tego programu. Zaufanie, ale i odpowiedzialność, potem... Cóż... " - zdradził w sieci. ZOBACZ TEŻ: Filuterna Opozda gra na ściance fikuśną torebką. Zjawiła się też rzadko widywana "Żona Hollywood"