Nowy komentator w 'Szkle kontaktowym'. Widzowie mogą poznać go po głosie

Rok temu w programie "Szkło kontaktowe" doszło do skandalu, związanym ze słowami Krzysztofa Daukszewicza, które padły w stronę Piotra Jaconia. Zaszły duże zmiany, które na ten moment się nie zakończyły. Teraz do grona komentatorów dołączył doskonale widzom znany (głównie po głosie) dziennikarz.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Sianecki o "świstakach" z TVN24 i początkach Szkła Kontaktowego

"Szkło kontaktowe" z nowym dziennikarzem na pokładzie. Jest doskonale znany widzom

Marcin Bisiorek - obecnie związany z Radiem 357, gdzie prowadzi muzyczną audycję "Mam grać?". Wcześniej współpracował m.in. z Radiem Eska, Eska Rock i Muzo.FM. Komentator zadebiutował w poniedziałkowym wydaniu programu, prowadząc je wówczas wraz z Tomaszem Sianeckim.

W branży obecny jest od ponad 20 lat. Dziennikarz karierę zaczynał w łódzkim Radiu Manhattan. Następnie przeszedł do radia Eska Łódź, a w 2001 roku został dyrektorem programowym Radia Eska Warszawa. Bisiorek w latach 2013-2018 był dyrektorem programowym Eski Rock. Do 2017 roku pracował również jako szef kanału Muzo.TV, należącego do grupy Polsat, którego od 2014 do 2022 roku był dyrektorem programowym. Więcej zdjęć dziennikarza znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Zmiany w "Szkle kontaktowym". Wszystko pokłosiem dawnej afery?

W połowie ub.r. ze "Szkła kontaktowego" odeszli Krzysztof Daukszewicz, Artur Andrus i Robert Górski. Daukszewicz zniknął z programu po niefortunnym żarcie skierowanym do prezentera TVN24 Piotra Jaconia, rzucając w jego stronę: "A jakiej płci on dzisiaj jest?". W mediach zrobiła się burza. Andrus i Górski odeszli w geście solidarności z satyrykiem. Już w październiku 2023 roku w "Szkle kontaktowym" pojawiła się Kamila Kalińczak - dziennikarka, lektorka, trenerka wystąpień publicznych i popularyzatorka poprawności językowej.

Wirtualne Media tydzień temu informowały o tym, że grono dziennikarzy programu ma zostać poszerzone. Wszystko za sprawą kolejnych zmian. Ze "Szkłem kontaktowym" po wielu latach obecności pożegnali się z nim Katarzyna Kasia i Grzegorz Markowski. Przeszli do TVP Info, gdzie od września będą prowadzili wieczorny program o roboczym tytule "Pełna powaga".