Ekipa TVN się kurczy. Odchodzi znany dziennikarz

Jeden z dziennikarzy TVN, którego widzieliśmy do tej pory w formacie "Co za tydzień" oraz podcaście Zza Kulis realizowanym z ramienia Radia Chillizet, przechodzi do Telewizji Polsat. Podzielił się tym newsem w oświadczeniu na Instagramie.

Dziennikarz odchodzi z TVN. "Razem przeżyliśmy mnóstwo wspaniałych chwil"

Maks Behr był związany z programem "Co za tydzień" od 2021 roku. Swoją drogę postanowił podsumować w poście. "Wczoraj policzyłem, że na planie z kostką TVN dla programu "Co za tydzień" byłem prawie 80 razy. Kiedy mój szef i mentor - Olivier Janiak - po raz pierwszy zapytał we wrześniu 2021 roku, czy dołączę do zespołu i zostanę reporterem w jego programie, nie miałem zielonego pojęcia, co oznacza praca w telewizji. Przez prawie 2,5 roku byłem częścią wyjątkowej drużyny "CZT". Wiele razy starałem się wyrazić swoją wdzięczność za szansę wspólnej pracy" - oznajmił na swoim Instagramie dziennikarz pochodzący z Poznania. W dalszej części wpisu podsumował przygodę w TVN. "Dziś chciałbym poinformować, że moja przygoda z redakcją i programem "Co za tydzień" zakończyła się". Razem przeżyliśmy mnóstwo wspaniałych chwil, nauczyłem się umiejętności, które zostaną ze mną na całe życie, poznałem wyjątkowych ludzi, odbyłem setki fantastycznych rozmów i stworzyłem wiele relacji podczas najciekawszych wydarzeń w Polsce" - dodał. Behr zaczynał swą karierę nie jego dziennikarz, a model. W tej branży rozwija się także po dziś dzień, co możemy zauważyć na jego profilu. Związany jest z jedną z popularniejszych agencji modelingowych. Zdjęcia dziennikarza z jego środowiska pracy znajdziecie w galerii.

Maks Behr przejdzie do konkurencji? To już pewne

Wielu dziennikarzy TVN opuszcza tę stację i udaje się do TVP lub Polsatu. Pogłoski dotyczące byłego prowadzącego "Co za tydzień" wskazują na drugą z wymienionych telewizji, o czym wspominaliśmy już wcześniej. Plejada podawała, że Maks Behr dołączy do "halo tu polsat" w roli reportera, tak jak ma to być w przypadku Aleksandra Sikory. Tę nowinę potwierdziła również stacja - na Instagramie Polsatu widnieje już oficjalne ogłoszenie. "Halo tu Aleksander Sikora, Maks Behr i Anna Rubaj. Do grona prowadzących pasma porannego dołączyli znani dziennikarze! Aleksander, Maks i Anna będą zajmowali się tematami z zakresu showbiznesu, kultury i spraw społecznych" - czytamy w poście na Instagramie Polsatu. Program ma być emitowany tylko w trzy dni w tygodniu - w piątek, sobotę oraz w niedzielę.