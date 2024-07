"Sanatorium miłości" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych programów Telewizji Polskiej. Format doczekał się już sześciu edycji i niezmiennie zachwyca widzów. Randkowe show dla seniorów od samego początku prowadzone jest przez niezastąpioną Martę Manowską. W pierwszej edycji programu TVP mieliśmy okazję poznać Walentynę. Seniorka niemalże od razu złapała dobry kontakt z pozostałymi uczestnikami, czym zachwyciła i niemal rozkochała w sobie widzów. Ostatecznie to właśnie ona została królową turnusu. Jakiś czas temu Walentyna pokazała, jak mieszka. Trzeba przyznać, że jej dom wygląda niczym pałac. Sami zobaczcie.

"Sanatorium miłości". Tak mieszka Walentyna. Jest przytulnie i z klasą

Jakiś czas temu do domu Walentyny zawitały kamery "Pytania na śniadanie". Okazało się, że była uczestniczka hitu TVP może pochwalić się dużą i stylowo urządzoną willą. W całym domu pełno jest licznych ozdób oraz rodzinnych pamiątek, które wprowadzają bardzo przytulną atmosferę. Nie da się ukryć, że w domu Walentyny dominuje ponadczasowe drewno, a także ciepłe odcienie brązu i beżu. W salonie pierwsze skrzypce odgrywa jasny i okrągły stół, przy którym Walentyna przyjmuje gości. Dalej możemy dostrzec meblościankę, na której stoi wiele dekoracji. Na ścianach wiszą z kolei piękne obrazy. Oprócz tego niemalże w każdym pomieszczeniu pełno jest pamiątek, rodzinnych fotografii, czy dekoracyjnych bibelotów. W "Pytaniu na śniadanie" Walentyna przyznała, że sama odpowiada za wystrój wnętrz swojego domu. - Lubię patrzeć na rzeczy, które sama zrobiłam. Wtedy czuję się taka dowartościowana, że potrafię coś robić - przyznała w programie. Zdjęcia domu Walentyny z "Sanatorium miłości" możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Sanatorium miłości". Walentyna pasjonuje się projektowaniem. Ma wypożyczalnie kostiumów

Niewielu wie, że Walentyna przez prawie dwie dekady prowadzi na Śląsku wypożyczalnie kostiumów. Można w niej znaleźć ponad dwa tysiące rozmaitych egzemplarzy i to kuracjuszka postanowiła pokazać w telewizji. Trzeba przyznać, że jest na czym zawiesić oko. Wcześniej Walentyna prowadziła usługi krawieckie, jej wielką pasją jest bowiem projektowanie i szycie. Na sam koniec wizyty reportera z "Pytania na śniadanie" Walentyna nawiązała jeszcze do randkowego show dla seniorów. Przyznała, że nie żałuje wystąpienia w programie, a także zachęcała innych do przesyłania zgłoszeń. ZOBACZ TEŻ: "Sanatorium miłości". Janina szaleje w sieci. Internauci czepiają się jednego. Odpowiedziała. I to jak!