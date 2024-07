Nowa twarz w 'Dzisiaj'. Zastąpił Danutę Holecką w TV Republika

Danuta Holecka odeszła z TVP, gdzie była m.in. szefową "Wiadomości", gdy tylko zmieniła się władza w Polsce. Niedługo później zaczęła się rewolucja w telewizji publicznej, a prezenterka zasiliła Telewizję Republika. Prowadziła wieczorny program informacyjny "Dzisiaj" na zmianę z Jackiem Sobalą. Holecka obecnie przeżywa trudne chwile związane z rodzinną tragedią. Zmarł jej syn Julian Dunin-Holecki. W Telewizji Republika znaleziono za nią zastępstwo. Najnowsze wydanie programu poprowadził Adrian Borecki, który do tej pory był reporterem prawicowej stacji, a także gospodarzem programu "Republika Wieczór".

Adrian Borecki zastąpił Danutę Holecką w "Dzisiaj". Kim jest?

Adrian Borecki podobnie jak Danuta Holecka wcześniej pracował w TVP. Początkowo był researcherem "Wiadomości", później zajmował się przygotowywaniem materiałów do głównego wydania. W 2022 roku prowadził boczne wydania programu. Zajmował się przede wszystkim polityką i tematyką społeczną. Po rewolucji w telewizji publicznej Borecki znalazł zatrudnienie w Telewizji Republika. "Chcę podziękować wszystkim moim kolegom i koleżankom, z którymi miałem ogromną przyjemność współpracować, ale w szczególności również chciałem podziękować Jarkowi Olechowskiemu za to, że dał mi szansę. Damianowi Diazowi za to, że nauczył mnie podstaw dziennikarstwa i Danucie Holeckiej za to, że zawsze była najlepszą szefową pod słońcem" - pisał na X, gdy żegnał się z TVP. Zdjęcia Adriana Boreckiego znajdziecie w galerii na górze strony.

"Agrobiznes" zakłócony przez wystąpienie Adriana Boreckiego

20 grudnia, gdy zaczęły się zmiany w telewizji publicznej, przerwano nadawanie TVP Info. Na kanale mogliśmy oglądać to samo, co na TVP1. Wówczas był to serial "Korona królów. Jagiellonowie". Chwilę po południu na antenie TVP1 pojawił się "Agrobiznes", który jednak został zakłócony przez wystąpienie Adriana Boreckiego. Zapowiedział, że program musi być przerwany i rozpoczyna się specjalne wydanie "Wiadomości". - Tego jeszcze w polskiej historii nie było, zostały przejęte polskie media - zaczął. Po chwili jednak zniknął z anteny.