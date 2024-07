"Rolnik szuka żony". Wieczór panieński Roksany. Wśród gości Anna Bardowska. Działo się!

Roksana wystąpiła w ósmej edycji niekwestionowanego hitu TVP "Rolnik szuka żony". Wówczas była jedną z kandydatek, które zagościły na gospodarstwie Stanisława. Niestety, w randkowym show nie udało jej się odnaleźć miłości. Za to szczęście uśmiechnęło się do niej zaraz po programie. Związała się z Kamilem. Niedługo później para poinformowała o ciąży i narodzinach dziecka. Obecnie zakochani są w ferworze przygotowań ślubnych. Ceremonia zaplanowana jest na sierpień. Tymczasem uradowana Roksana postanowiła podzielić się relacją z wieczoru panieńskiego. Działo się!

"Rolnik szuka żony". Tak Roksana szalała na wieczorze panieńskim

Roksana prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. Była uczestniczka hitu TVP co rusz dzieli się nowinkami z życia i chętnie uchyla rąbka tajemnicy. Tym razem miała nie lada powód do radości i zrelacjonowała fanom swój wieczór panieński. Na opublikowanym filmie możemy zobaczyć, że atrakcji było pod dostatkiem. Panie najpierw bawiły się w restauracji na wodzie, a później przeniosły się do klubu. Nie brakowało licznych gadżetów, jak i pamiątek, a wśród zaproszonych gości znalazła się także Anna Bardowska z drugiej edycji programu. Tego wyjątkowego wieczoru Roksana postawiła na wyjątkową stylizację. Wybrała białą krótką kreację z fikuśnymi rękawami. Do tego założyła welon. Całość uzupełniły proste i rozpuszczone włosy, a także wieczorowy makijaż, podkreślający usta. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu prezentowała się naprawdę zjawiskowo. Opisywane nagranie możecie obejrzeć na dole strony.

"Rolnik szuka żony". Roksana odlicza dni do ślubu. Internauci już nie mogą się doczekać

Wieczór panieński Roksany nie obył się bez echa w sieci. Pod opublikowanym postem w mgnieniu oka zaczęły pojawiać się liczne reakcje. Internauci w mig chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Przy okazji nie ukrywali zachwytu, a w kierunku Roksany posypały się same miłe słowa. "Już nie mogę się doczekać tego, wielkiego dnia" - napisała Joanna Osypowicz z ósmej edycji programu. "Z niecierpliwością czekam na weselicho" - podchwyciła internautka. "Pięknie wyglądasz" - dodała kolejna. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Ależ wieści od Doroty i Waldemara! Fani się tego nie spodziewali.