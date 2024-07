"Ślub od pierwszego wejrzenia" to jeden z największych hitów stacji TVN. Założeniem formatu jest zawarcie małżeństwa z kompletnie nieznajomą osobą. W dziewiątej odsłonie matrymonialnego show mieliśmy okazję poznać Kornelię i Marka. Tym razem ekspertki trafiły w dziesiątkę. Para niemalże od razu złapała wspólną nić porozumienia. Świeżo upieczeni małżonkowie szybko się dogadali, tym samym przypadli do gustu widzom. Wielu z nich sądziło, że na bank przetrwają po programie. Nie mylili się. Marek i Kornelia kontynuują małżeństwo i wydają się być ze sobą szczęśliwi. Ostatnio kobieta pokazała się fanom w całkowicie odmiennym wydaniu. Jest nie do poznania. Posypały się same komplementy.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kornelia zaskoczyła fanów. Pokazała się w nowej odsłonie

Po udziale w telewizyjnym show Kornelia działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie co jakiś czas zdradza, co nowego u niej słychać. Właśnie opublikowała film, na którym możemy zobaczyć ją w niecodziennej wersji. W programie kobieta nie ukrywała, że jest fanką naturalności i na co dzień rezygnuje z makijażu i tego typu rzeczy. Tym razem jednak postanowiła oddać się w ręce ekspertów i skorzystała z usług profesjonalnej makijażystki. Na opublikowanym materiale widzimy Kornelię w pełnej wersji make'upu. Kobieta ma wykonturowane rysy twarzy, znacznie podkreślone oczy i lekko pomalowane usta. Mimo pełnego makijażu warto zauważyć, że kobieta i tak postawiła na bardzo naturalną jego wersję. Nie jest on przesadzony, a jedynie delikatnie podkreślający. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu wygląda naprawdę rewelacyjnie. Jesteście ciekawi, jak teraz prezentuje się Kornelia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Zajrzyjcie do naszej galerii w górnej części artykułu. Opublikowany post nie pozostał bez echa w sieci. Fani byli zachwyceni wyglądem Kornelii, a w jej kierunku posypały się same miłe słowa. "Pięknie jak zawsze", "Makijaż wydobył twoje piękno, ślicznie!" - czytamy w sekcji z komentarzami. Oczywiście są to jedynie nieliczne reakcje. W rzeczywistości pojawiło się ich o wiele więcej.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kornelia sprzedaje suknię ślubną. "Niech wam również przyniesie szczęście"

Jakiś czas temu również za pośrednictwem mediów społecznościowych Kornelia poinformowała fanów o ważnej życiowej decyzji. Choć wcześniej bardzo od tego stroniła, to wygląda na to, że zmieniła zdanie i postanowiła sprzedać swoją suknię ślubną. "Dziewczyny pytacie, czy sprzedam wam moją sukienkę ślubną. Jeszcze jakiś czas temu pisałam, że nie, ale jeśli któraś z was naprawdę marzy o takiej sukience, to dajcie znać, niech wam również przyniesie szczęście" - napisała na InstaStories. Myślicie, że znalazła już na nią kupca? ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Poruszające wyznanie Wojtka. "Dla mnie to coś więcej".

