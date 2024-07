"M jak miłość" to jeden z niekwestionowanych hitów Telewizji Polskiej. Serial opowiadający historię rodu Mostowiaków od ponad dwóch dekad cieszy się sporym zainteresowaniem i sympatią wśród widzów. Przez lata emisji produkcja zgromadziła wokół siebie wielu fanów, którzy z ogromnym zaciekawieniem śledzą dalsze losy bohaterów. Jedną z bardziej emocjonujących postaci był Artur Skalski, w którego rolę wcielał się Tomasz Ciachorowski. Mężczyzna rywalizował o względy Izy (Adriana Kalska) wraz z Marcinem Chodakowiskim (Mikołaj Roznerski). Aktor właśnie podzielił się w mediach społecznościowych osobistym wyznaniem.

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek pokazała nietypowe sceny na planie "M jak miłość"

"M jak miłość". Tomasz Ciachorowski zaskoczył wyznaniem. Świętuje 11 lat w trzeźwości

Choć Tomasz Ciachorowski nie występuje już w "M jak miłość", to pojawia się w innych produkcjach. Oprócz tego aktywnie działa w sieci, zwłaszcza na Instagramie. Ostatnio aktor zamieścił nowy post. Było to nagranie z biegania. Miało jednak ukryty przekaz, bowiem Tomasz Ciachorowski zdecydował się podzielić z fanami pewną informacją z życia osobistego. Wyznał, że właśnie mija 11 lat, odkąd żyje w trzeźwości i nie sięga po alkohol. "Właśnie zdałem sobie sprawę z tego, że dokładnie 11 lat temu zakręciłem kurek z alkoholem i od tamtej pory nie piję w ogóle. Nie miałem w ustach nawet kropli alkoholu i chyba był to największy sukces w moim życiu. Dzień, który zmienił moje życie o 180 stopni. Nie wiem, jak wyglądałoby moje żyje, gdyby, nie podjął tych decyzji. Ale to nie jest tylko kwestia decyzji" - napisał na Instagramie. Zdjęcia aktora możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"M jak miłość". Tomasz Ciachorowski mówi o wyjściu z alkoholizmu. "To jest cały proces"

W dalszej części wpisu Tomasz Ciachorowski zdradził, że decyzja o rezygnacji z alkoholu, to długi proces i trudny proces, na który składa się wiele czynników. Aktor wyznał, że niegdyś nie była dnia, gdzie nie pogrążał się w nałogu. Mimo upływu lat żałuje pewnych rzeczy, które zdarzało mu się wtedy robić, jednak jest z siebie niezmiernie dumny, że już od kilkunastu lat udaje mu się wytrwać w trzeźwości. "To jest cały proces, terapia, ale też codzienna aktywność fizyczna, która pomogła mi wytrwać w tym postanowieniu i ludzie, którzy mnie wspierali na tej drodze. Chyba nigdy nie mówiłem o tym publicznie. Mówiłem, że nie piję alkoholu, ale nigdy nie mówiłem, że miałem problem z piciem. A przed 10 lipca 2013 roku nadużywałem alkoholu codziennie i robiłem różne rzeczy, o których wolałbym zapomnieć, z których nie jestem dumny. Ale za to dumny jestem z tego, że już 11 lat udaje mi się nie zaglądać do kieliszka. Tylko tyle. Chciałem się pochwalić" - powiedział na nagraniu. Opublikowany post spotkał się z ogromnym poruszeniem wśród internautów. W sekcji z komentarzami posypało się mnóstwo słów podziwu i wsparcia dla aktora. ZOBACZ TEŻ: Co z jej wątkiem w "M jak miłość"? Katarzyna Cichopek rozgościła się w Polsacie, a tu takie wieści.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990, Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880, Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.