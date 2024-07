Już wszystko jasne! Polsat POTWIERDZIŁ jury nowego "Tańca z gwiazdami"

Ostatnia edycja "Tańca z gwiazdami" z pewnością zostanie zapamiętana na długo. Edward Miszczak zapowiedział, że do programu zaprosi największe gwiazdy i tak też się stało. Po raz pierwszy w finale spotkały się aż trzy pary: Roksana Węgiel i Michał Kassin, Anita Sokołowska i Jacek Jeschke, a także Maffashion i Michał Danilczuk. Program ostatecznie wygrała Anita Sokołowska wraz ze swoim tanecznym partnerem, chociaż wielu sugerowało, że to właśnie Roxie najbardziej zasłużyła na zwycięstwo. Widzowie mogli obejrzeć także nowy skład jurorski, a szczególnie słowne potyczki pomiędzy Iwoną Pavlović i Ewą Kasprzyk.

"Taniec z gwiazdami". Widzowie od początku krytykowali Ewę Kasprzyk. Zobaczymy ją w nowym sezonie?

W ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami" oprócz uczestników ogromne emocje wywołał skład jury. Obok Iwony Pavlović, która z formatem związana jest od samego początku, zasiedli Rafał Maserak, Tomasz Wygoda i Ewa Kasprzyk. Najwięcej emocji wśród widzów wywołała obecność aktorki. Fani show mieli jej sporo do zarzucenia już po emisji pierwszego odcinka. "Jestem rozczarowana panią Kasprzyk. Nie umie sama ocenić, tylko małpuje po Rafale? To pan Grabowski był o niebo lepszy!", "Pani Kasprzyk chyba nie wie, po co przyszła. Chyba po to, żeby podwyższać punktację, bo na tańcu się nie zna zupełnie. Bardzo ją lubię jako aktorkę, ale tu widać jej nie polubię" - pisali pod materiałami z programu. Już wiadomo, czy aktorka pojawi się w kolejnej edycji. Polsat właśnie ujawnił grafikę z jurorami i zapowiedział nowy sezon show.

"Taniec z gwiazdami". Polsat zapowiedział nowy sezon. Jest też niespodzianka dla widzów

Jak zapowiedział Polsat, uwielbiany przez widzów "Taniec z gwiazdami" wróci na antenę już we wrześniu. Jak się okazuje, wygląda na to, że skład jury wcale się nie zmieni i po raz kolejny tancerzy oceniać będą Iwona Pavlović, Rafał Maserak, Tomasz Wygoda i Ewa Kasprzyk. "Wracamy do Was z 15. edycją "Tańca z gwiazdami" już we wrześniu. Ponownie zrobi się gorąco na naszym parkiecie!" - czytamy we wpisie, który opublikowano na Instagramie. Mało tego producenci show przygotowali niespodziankę dla widzów. "Dołącz do najbardziej roztańczonej ekipy i powalcz o Kryształową Kulę! Zostań tancerzem "Tańca z gwiazdami" - czytamy w ogłoszeniu. Skusicie się?