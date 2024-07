Roszady kadrowe w Telewizji Polskiej jeszcze niedawno były tematem numer jeden wśród pracowników publicznego nadawcy. Nic w tym dziwnego - z dotychczas zajmowanymi stanowiskami musiało pożegnać się wiele osób i znaleźć nowe miejsce zatrudnienia. Wszystko z powodu wyniku wyborów i odsunięcia od władzy partii Jarosława Kaczyńskiego. Byłą korespondentkę Telewizji Polskiej będziemy mogli teraz oglądać w stacji, która ochoczo przyjęła wielu ulubieńców Jacka Kurskiego. Była prezenterka "Wiadomości" ma natomiast za zadanie odświeżyć znany już format.

Kolejna znana twarz dołącza do TV Republika. Wszystko po rozstaniu z Telewizją Polską

Na łamach portalu Wirtualnemedia.pl wyczytaliśmy, że znana z Telewizji Polskiej Dominika Ćosić rozpoczęła współpracę z TV Republika. Była korespondentka w kwietniu rozstała się z zajmowanym przez osiem lat stanowiskiem. Ćosić przed zakończeniem współpracy z Telewizją Polską przygotowywała relacje ze stolicy Belgii. "Na razie chcę odpocząć, skończyć książkę i wydać, to powieść. Od czerwca, jak skończy się okres wypowiedzenia, zajmę się pracą. Mam jakieś oferty, ale dopóki nie miałam rozwiązanej sytuacji z TVP, nie mogłam się do niczego zobowiązać" - Jeszcze kilka miesięcy temu mówiła Ćosić w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl. Informację o nawiązaniu współpracy z Ćosić potwierdził redaktor naczelny stacji, Tomasz Sakiewicz. To nie jedyna osoba, która dołączyła do ekipy stacji po rozstaniu z TVP. Do stacji przeszli m.in. Michał Rachoń, Jarosław Olechowski, Danuta Holecka, Cezary Gmyz, Beata Sylwestrzak, Adrian Klarenbach i Miłosz Kłeczek.

Była prezenterka "Wiadomości" także ma nowe zajęcie. Nie zrezygnowała z telewizyjnej kariery

Anna Bogusiewicz przez długi czas związana była z "Wiadomościami" i TVP Info. Jej zniknięcie wywołało niemałe zamieszanie i mówiło się o nim naprawdę głośno. Okazuje się, że Bogusiewicz nie rozstała się z telewizyjnym światem na dobre, a jedynie zmieniła stację. Na łamach portalu Wirtualnemedia.pl wyczytaliśmy, że Bogusiewicz ma zostać gospodynią programu "Taki jest świat" TV Puls. Informacyjno-kulturalny format transmitowany jest od 15 lat, lecz ma powrócić w nowej, odświeżonej wersji. Nowe odcinki z Anną Bogusiewicz będziemy mogli oglądać już jesienią. Zdjęcia Anny Bogusiewicz i Dominiki Ćosić, które znalazły nowe zatrudnienie znajdują się w galerii na górze strony.