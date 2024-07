Julia von Stein zdobyła ogromną popularność dzięki udziałowi w znanych programach telewizyjnych na antenie TTV. Widzowie mogli oglądać ją w "Damach i wieśniaczkach" oraz "Królowych życia". Julia jest również dziedziczką firmy z branży funeralnej. Celebrytka występuje również w show "Diabelnie Boskie", gdzie oprócz niej, wystąpiła również babcia Roma. Pani Romana Bałut świetnie czuje się przed kamerami. Ostatnio fani mogli zobaczyć, jak wybierała suknię ślubną. Babcia Julii jest już po ceremonii! Zobaczcie, jak panie prezentowały się na uroczystości.

Gwiazda hitu TVN-u wzięła ślub. Po raz trzeci! To babcia Julii von Stein

Romana Bałut, znana widzom "Diabelnie Boskich" jako babcia Roma, po raz trzeci stanęła na ślubnym kobiercu! Zdjęcia z ceremonii pojawiły się w mediach społecznościowych. Fani mogli zobaczyć nietuzinkową kreację kobiety. Panna młoda postawiła na niebieską suknię. Szczególną uwagę przyciąga niezwykle długi tren, który sunął się za nią po ziemi. Nie da się ukryć, że babcia Roma wygląda wręcz niesamowicie. Jej ukochany postawił na klasyczny szary garnitur. Julia von Stein tego dnia również wybrała kreację w błękitnym odcieniu. Panie do siebie pasowały. To jednak nie wszystko. Podczas imprezy weselnej obie postanowiły się przebrać. Pani Roma została jednak przy kolorze niebieskim. Tym razem wybrała grantową rozkloszowaną stylizację. Jej wnuczka, z kolei, postawiła na kolor czarny. Zaprezentowała się w ciemnym, długim stroju. "Wszystkiego najcudowniejszego na nowej drodze życia" - napisała stacja TTV na profilu na Instagramie. Fani dołączyli się do życzeń. Drugą kreację panny młodej, a także strój Julii von Stein znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Julia von Stein ma niezwykle bliską relację z babcią. Takie słowa pojawiły się w sieci

Julia von Stein nie ukrywa, że ma bardzo bliski kontakt z babcią. Tuż po ślubie pani Romy postanowiła opublikować wzruszający post. Dodała nagranie z przymrużeniem oka, z podpisem, że to już trzecia uroczystość babci, a ona sama wciąż jest singielką. Później skierowała kilka słów do panny młodej. "Babciu kocham cię i bardzo cieszę się twoim szczęściem. Wszystkiego najlepszego dla was na nowej drodze życia. Zawsze mówię, że na miłość nigdy nie jest za późno, a na samotność zawsze jest za wcześnie! Jesteś dla mnie inspiracją i dajesz mi nadzieję, że mi też kiedyś się uda i że nie warto patrzyć na swój wiek. A przede wszystkim jesteś dla mnie wzorem do naśladowania, aby nie patrzeć na to, czy coś wypada tylko być szczęśliwym" - napisała Julia von Stein w poście na Instagramie.